El vídeo con el que se despide Fernando del Sevilla: "Dejo aquí mi corazón"

Fernando Reges ya es historia en el Sevilla. O aún no, porque será despedido con honores en un acto que prepara con mimo el club de Nervión para uno de los pilares del equipo en el último lustro. Se va, por razones de edad y también personales, a su país, donde la muerte de un sobrino en un accidente de tráfico lo afectó profundamente. Y se va como capitán y dejando una huella imborrable. Por su fútbol y por su carisma y su compromiso. Un futbolista como la copa de un pino que ya advirtió que, a sus 36 años, el Sevilla podía quedarle grande.

Llegó como uno de esos fichajes de oportunidad de Monchi, procedente del Galatasaray, en 2019. Sólo los que hubieran apreciado los quilates de su valía como excepcional mediocampista de cierre, por su inteligencia táctica, podían creer entonces que aún tenía mucho que ofrecer, que no venía de vuelta... Y tanto que no: ganó con galones de titularísimo dos trofeos de la Europa League y fue el alma del equipo equipo que se clasificó cuatro veces para la Champions de forma consecutiva.

Muchos de esos momentos los recoge en un emotivo vídeo en el que hace una glosa de su paso por el Sevilla. Un vídeo que ya quisieran muchos agentes que pretenden colocar a sus representados: goles, pocos pero algunos de gran calidad, asistencias, robos, cambios de orientación...

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernando Reges luso-brasileiro (@fernandoreges)

El vídeo es acompañado en Instagram con un sencillo mensaje. Las imágenes pesan mucho más en su caso que las palabras, que dicen así:

"Aprender que todo tiene su momento, que todo llega a su tiempo. Dar tiempo necesario para llegar, crecer, brotar, florecer y partir. Para mí, el único éxito que vale la pena en la vida es el que me permite, al final de un ciclo, mirar atrás y saber que he sido el ser humano y profesional que tenía que haber sido.Aquí he dejado todo mi esfuerzo y mi amor por el fútbol. Me voy, pero dejo aquí mi corazón, con vosotros.Gracias por todo, Sevilla".

Gracias a ti, Fernando, tendría que contestarle todo sevillista, todo buen aficionado al fútbol.