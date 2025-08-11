El Sevilla avanza con un importante paso en su planificación. A mediodía de este lunes ha aterrizado en Sevilla el portero Odysseas Vlachodimos. El internacional griego y alemán de nacimiento llega cedido por una temporada procedente del Newcastle, sin opción de compra.

De esta forma, Antonio Cordón dota a la plantilla sevillista de un meta que tiene como objetivo recuperar el protagonismo que había perdido en sus dos últimos años en la Premier League. Tuvo poca presencia en el Nottingham Forest, que lo fichó del Benfica en 2023, y menos aún en el Newcastle, que pagó por él hace un año 23,6 millones de euros en concepto de traspaso.

Vlachodimos (Stuttgart, 26-04-2024) es portero de 1,90 metros con vasta experiencia internacional en Alemania (se formó en la cantera del Stuttgart y debutó en la Bundesliga testimonialmente), Grecia (Panathinaikos) y Benfica y también en la absoluta helena desde que debutó en esta en noviembre de 2018.