El Sevilla no solventó ninguna de las muchísimas dudas que tienen los sevillistas a una semana de iniciar la Liga en San Mamés. Allí lo recibirá un Athletic Club de Bilbao que también ha dejado desasosegados a sus aficionados con sólo un triunfo, ante la Ponferradina, y seis derrotas consecutivas en los últimos amistosos. Pero más allá del empate en Toulouse (1-1), el equipo de Matías Almeyda evidenció problemas varios que la planificación aún no ha solventado. Las tres primeras joradas, antes del cierre del mercado, serán de digestión durilla...