ÚLTIMA HORA
Un coche incendiado provoca un kilómetro de retenciones en el puente del Centenario

El resumen del Toulouse-Sevilla

Empate en Toulouse en un último test que deja todas las dudas en el aire (1-1)

La Policía Nacional detiene a dos personas por acoso a la directiva del Sevilla Fútbol Club

Lukébakio celebra el golazo que marcó en Toulouse. / Imagen SFC

11 de agosto 2025 - 12:47

El Sevilla no solventó ninguna de las muchísimas dudas que tienen los sevillistas a una semana de iniciar la Liga en San Mamés. Allí lo recibirá un Athletic Club de Bilbao que también ha dejado desasosegados a sus aficionados con sólo un triunfo, ante la Ponferradina, y seis derrotas consecutivas en los últimos amistosos. Pero más allá del empate en Toulouse (1-1), el equipo de Matías Almeyda evidenció problemas varios que la planificación aún no ha solventado. Las tres primeras joradas, antes del cierre del mercado, serán de digestión durilla...

También te puede interesar

Lo último

stats