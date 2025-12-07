20 libros para regalar en Navidad o Reyes y acertar seguro

La Navidad y el día de Reyes son ocasiones perfectas para regalar historias que sorprendan, emocionen y acompañen durante el resto del año. Ya sean novelas que atrapan desde la primera página, thrillers que aceleran el pulso, fantasía que transporta a otros mundos o ensayos que despieran la curiosidad, un buen libro siempre es un acierto. En 2025, las editoriales ofrecen títulos que aúnan las novedades con los autores consagrados, asegurando así que cada lector pueda encontrar su próxima aventura literaria bajo el árbol.

A continuación, presentamos una guía con 20 libros para regalar estas fiestas, seleccionando cuidadosamente opciones para distintos gustos y edades. En ella se incluyen historias que provocan risas, lágrimas o reflexión; las que invitan a la nostalgia y aquellas otras que destacan por su calidad narrativa e impacto cultural. Cada título tiene el potencial de convertir la magia de la navidad en una experiencia inolvidable.

1. Cuando ellos se van, de Julia Navarro (2025)

'Cuando ellos se van', Julia Navarro / Amazon

Autora de grandes novelas contemporáneas, como El niño que perdió la guerra (2025), Julia Navarro presenta en esta ocasión la que tal vez sea su historia más emotiva. Y no solo eso: es el regalo perfecto para aquellas personas que han tenido la suerte de amar a un perro o a un gato.

Con este libro, la escritora madrileña comparte su propia experiencia al perder a su inseparable Argos, un pastor alemán con el que había compartido alegría y horas de escritura. Más que una historia sobre el duelo, es un bonito homenaje a nuestros fieles compañeros que nos quieren, protejen y cuidan durante toda su vida.

2. Sin decir adiós, de Reese Witherspoon y Harlan Coben (2025)

'Sin decir adiós', de Reese Witherspoon y Harlan Coben / Amazon

El suspense es un género que pocas veces falla y, en esta ocasión, cuenta con un aliciente muy especial: combina los talentos narrativos de la actriz Reese Witherspoon y del autor superventas internacional Harlan Cobe. Hablamos de Sin decir adiós, una novela que aborda la historia de una cirujana de guerra del ejército (Maggoe McCabe) que se ve envuelta en una conspiración letal. No hace falta decir más.

3. La chica del lago, de Mikel Santiago (2025)

'La chica del lago', de Mikel Santiago / Amazon

El autor vizcaíno, Mikel Santiago, se ha convertido en un auténtico maestro del thriller, después de grandes éxitos como la Trilogía de Illumbe o El hijo olvidado. Ahora, nos presenta la historia de Quintana Torres, una célebre escritora que, durante una firma de libros en Bilbao, recibe un misterioso sobre negro. En su interior, se encuentra la fotografía del diario de Alba, la joven fallecida en extrañas circunstancias cuya historia inspiró la novela más famosa de Torres: 'La chica del lago'.

De nuevo, nos encontramos ante una historia que bebe de la trayectoria profesional de su autor. Así, la investigación abre las puertas a incógnitas del pasado, para darle un nuevo significado a todo lo que sucedió entonces.

4. Tango satánico, de László Krasznahorkai (1985)

'Tango satanico', de Laszlo Krasznahorkai / Acantilado

Por supuesto, el Premio Nobel de Literatuta 2025 no podía faltar en esta lista. Se trata del novelista húngaro László Krasznahorkai, uno de los máximos exponentes de la literatura europea actual. Sus singulares creaciones literarias han sido comparadas con las de Kafka o Gógol en innumerables ocasiones.

Considerado el gran cronista de la Hungría comunista y la que emergió después, cuenta con reconocidas obras como Tango satánico, una historia sobre los avatares de la esperanza y el valor de las promesas, reconvertida hoy en un clásico contemporáneo.

5. La biblia de Masterchef

'La Biblia de Masterchef' / Amazon

Por si hay algún amante de la cocina en la familia y fiel seguidor del programa, La Biblia de Masterchef es una opción entretenida y divertida, que contiene los secretos del talent culinario más mediático de RTVE. En concreto, recoge las mejores recetas, las técnicas imprescindibles, los utensilios necesarios, el paso a paso de las elaboraciones y todos los alimentos que se deben conocer antes de preparar interesantes platos.

6. Cuento da Navidad, de Charles Dickens (1843)

'Cuento de Navidad', de Charles Dickens / Amazon

La Navidad es época de clásicos y, por ello, no pueden faltar en la literatura. Aún menos, si cuentan con esta precisa época como telón de fondo. Cuento de Navidad es una joya literaria de Charles Dickens, que encapsula el verdadero espíritu navideño de la generosidad y la compasión. Todo ello, a través de su icónico personaje: el mezquino y gruñon Ebenezer Scrooger. Además, es posible encontrar bonitas ediciones ilustradas como la de Lisa Aisato.

7. Harry Potter y el cáliz de fuego, de JK. Rowling (con la edición de 'Ilustraciones Interactivas)

'Harry Potter y el cáliz de fuego', de JK. Rowling / Amazon

Harry Potter no puede faltar en Navidad. Por más que pasen los años, el joven mago sigue contando con millones de fans en todo el mundo que, cada año en estas fechas, hacen una maratón con todas sus películas. Sin embargo, los libros nos transportan de una manera diferente al universo mágico creado por J.K. Rowling.

Por ello, un regalo perfecto para los amantes de la saga es la preciosa y cuidada edición del prestigioso estudio Minalima, que incluye La piedra filosofal, La cámara secreta y El prisionero de Azkaban. Asimismo, se ha publicado recientemente Harry Potter y el cáliz de fuego, aunque en esta ocasión la edición corre a cargo de Ilustraciones Interactivas.

8. Navidades trágicas, de Agatha Christie (1934)

'Navidades Trágicas', de Agatha Christie / Amazon

La Navidad no solo sirve como telón de fondo para historias entrañables; y, si no, que se lo digan a la Jungla de Cristal (1988). Por ello, merecen especial mención pequeños clásicos de la literatura de intriga como las Navidades trágicas de la maestra indiscutible del crimen, Agatha Christie.

Esta adictiva novela escrita en 1938, narra un episodio sucedido durante la reunión familiar de la familia Lee, que se ve interrumpida por el asesinato del despótico patriarca Simeon Lee. Lo demás, al más puro estilo del icónico detective Hércules Poirot.

9. El problema de los tres cuerpos, Cixin Liu (2006)

'El problema de los tres cuerpos', de Cixin Liu / Amazon

Está de moda ahora gracias a la serie de Netflix, sí; pero la novela fue escrita casi veinte años antes de su estreno, en 2006, por el autor chino Cixin Liu. Con el tiempo, se ha convertido en un auténtico fenómeno editorial de la ciencia ficción, considerada como una obra visionaria dentro del género que analiza profundamente el papel de la ciencia en nuestra sociedad.

10. Arderá el viento, de Guillermo Saccomanno (2025)

'Arderá el viento', de Guillermo Saccomanno / Amazon

Galardonada con el Premio Alfaguara 2025, esta novela del argentino Guillermo Saccomanno, desborda por "la cuidadosa construcción de un deterioro que, aunque transcurra en un país específico, acaba por ser una metáfora distorsionada del espíritu de nuestro tiempo", explica el acta del Jurado.

La historia comienza cuando los Esterházy, una excéntrica pareja sin un pasado claro, llega con sus hijos (más inquietantes y enigmáticos que ellos) a un pequeño pueblo costero. Su efecto es, según la sinopsis del propio libro, el de una partícula enfermiza que se introduce en las grietas de una sociedad pequeña y arrasa con su dinámica cotidiana. Ideal para los amantes de esas incógnitas que parecen levitar pausadamente entre las páginas capturando toda la atención.

11. La asistenta, de Freida McFadden (2023)

'La asistenta', de Freida McFadden / Amazon

De nuevo, otro thriller adictivo y singular, ganador del Premio Valencia Negra en la categoría Best Novel. Su protagonista, llamada Millie, es una asistenta con un pasado algo turbio que entra a trabajar en la majestuosa residencia de los Winchester. Sin embargo, aquello no es lo que parece y su empleo ideal se convierte en una pesadilla.

12. La biblioteca de la Medianoche, de Matt Haig (2020)

'La biblioteca de la Medianoche', de Matt Haig / Amazon

«Entre la vida y la muerte hay una biblioteca. Y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones... ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad?», este es el planteamiento de esta novela de fantasía escrita por el autor británico Matt Haig.

Se trata de una historia de fantasía, muy amena de leer, que envía un mensaje esperanzador sobre las decisiones tomadas a lo largo de la vida. Enfocada en el valor del presente, es el regalo ideal para recuperar la ilusión en esta época del año.

13. Mujercitas, de Luisa May Alcott (1868)

'Mujercitas', de Luisa May Alcott (edición Austral) / Amazon

Mujercitas, un clásico entre los clásicos, enmarcado en ese entrañable ambiente familiar cuyas páginas se convierten en una cálida vuelta a casa. La novela de Luisa May Alcott nos invita a rodearnos de las cuatro hermanas March y a celebrar con ellas la vida, el amor y la búsqueda de una misma en medio de las expectativas sociales de la época.

"Yo intentaré ser lo que él llama una 'mujercita'; y procuraré no ser tan tosca e indomable y cumpliré con mis obligaciones en casa en lugar de querer estar siembre en otra parte", con estas palabras de Jo March, se abre camino una de las mejores opciones que se pueden regalar en Navidad.

14. El principito, de Antoine de Saint-Exupéry (1943)

'El Principito', de Antoine de Saint-Exupéry / Amazon

El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, es otra de esas novelas cortas siempre resultan ser un buen regalo de Navidad. Más aún, si encontramos una edición ilustrada, como esta de Literatura Ilustrada. Sin duda alguna, se trata de uno de los libros más entrañables y queridos de todos los tiempos.

15. Victoria, de Paloma Sánchez-Garnica (2024)

'Victoria', de Paloma Sánchez-Garnica / Amazon

Ganadora del Premio Planeta 2024, esta novela de Paloma Sánchez-Garnica nos acerca al coraje de unos personajes que luchan por defender lo que más aman. Está ambientada en el Berlín posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando Victoria se gana la vida cantando cada noche en el club Kassandra.

Sin embargo, su mente prodigiosa capaz de crear un poderosos sistema de cifrado de mensajes, la llevará a viajar sola a Estados Unidos tras ser chantajeada por los rusos. Allí encontrará el amor incondicional y verá que la sociedad más democrática del mundo también esconde pequeñas capas de injusticia.

16. La península de las casas vacías, de David Uclés (2024)

'La península de las casas vacías', de David Uclés / Amazon

David Uclés, escritor y músico originario de Jaén, es el autor de esta novela que reinterpreta la Guerra Civil Española a través del realismo mágico. Es decir, muestra personajes inolvidables y una prosa tan poética y auténtica que es difícil no perderse entre sus páginas.

Es una buena alternativa para los amantes de la literatura española contemporánea y la historia; sobre todo, por su maestría a la hora de combinar humor, drama y fantasía para sumergirse de lleno en la memoria y el trauma colectivo.

17. Las cartas de Papá Noel, de J.R.R. Tolkien (1976)

'Cartas de Papá Noel', J.R.R. Tolkien / Casa del Libro

Los fieles seguidores del basto universo creado por J.R.R. Tolkien cuentan además con pequeños relatos, como son sus Cartas de Papá Noel. Se trata de un precioso libro que reúne todas las cartas que el autor escribía a sus hijos haciéndose pasar por Papá Noel, además de por el Oso Polar. De esta forma, en este epistolar que se extiende desde 1920 hasta 1943, relata maravillosas historias sobre la vida en el Polo Norte. Una verdadera joya navideña.

18. La reina de las nieves, de Carmen Martín Gaite (1994)

'La reina de las nieves', de Carmen Martín Gaite / Amazon

Este libro tampoco es actual, pero nos transporta directamente al espíritu de la navidad. Escrito por Carmen Martín Gaite, es un ejemplo profundo sobre el recuerdo y la identidad; una parábola moderna inspirada en el clásico cuento de Hans Christian Andersen (1844) y ambientado en la Movida Madrileña. Además, el 8 de diciembre, se celebra el centenario de su autora, que nació en 1925.

19. Los tres mundos, de Santiago Posteguillo (2025)

'Los tres mundos', de Santiago Posteguillo / Amazon

20. El círculo de los días, de Ken Follet (2025)