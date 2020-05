Por qué el 25 de mayo es el Día del Orgullo Friki

Días internacionales tenemos para todos los gustos, incluso algunos muy sorprendentes. Ejemplo de ello es el de hoy, el Día del orgullo friki -también conocido como Día del Orgullo Geek-, que comenzó a celebrarse en España desde 2006 y se extrapoló a todo el mundo. El origen fue gracias al bloguero español Germán Martínez, más conocido como Señor Buebo, quien llevó a cabo una serie de eventos en diferentes lugares de nuestro país con el fin de que las personas 'frikis' se conocieran.

El objetivo de este día, que cada vez está adquiriendo más relevancia, es cambiar la visión que se tiene sobre las personas que tienen gustos muy particulares y que, además, viven o recrean un mundo de fantasía, tratando de cambiar el concepto de término que, con anterioridad, se utilizaba para referirse a las personas que tenían algún defecto físico.

Dos años más tarde, en el 2008, el Día del Orgullo Friki se hizo oficial en Estados Unidos. Miles de personas participaron en un enorme desfile que recorrió la Quinta Avenida de Nueva York, que se llenó de personajes del Señor de los Anillos, Harry Potter y otras películas de ciencia ficción como la archiconocida Star Wars (La Guerra de las Galaxias), todo un clásico del cine friki cuyo estreno fue, precisamente, un 25 de mayo de 1977.

Guiño a las estrellas

Quizá, por esa buscada coincidencia, este día se ha convertido en un fenómeno de masas gracias a esta franquicia de culto cuya fecha conmemorativa es elegida por un colectivo cada vez más amplio y con más poder dentro de una sociedad que hasta entonces los había marginado. Jamás hubiera imaginado el cineasta George Lucas, en 1974, cuando comenzó a escribir el guión de la primera entrega intergaláctica, que poco o nada tuvo que ver con lo que finalmente llegó a la pantalla, que tendría tanto éxito para, según la RAE, "personas pintorescas y excéntricas", los que "practican desmesurada y obsesivamente una afición", es decir, frikis, y que celebran hoy su extravagancia con orgullo y sin ningún prejuicio.

Y, como no podía ser de otra manera, desde España, este Orgullo friki 2020 se celebra en clave coronavirus. Según la página oficial, este día distinto, "está dedicado a todos los que no han tenido más remedio que trabajar fuera de casa en la cuarentena. A los que han trabajado para mantenernos a salvo. A los que han tenido que cambiar su forma de trabajo para adaptarse a las circunstancias. A los padres que tienen que hacer malabares para que sus hijos estudien un poco y a los niños que estos días no han podido salir a la calle (aunque tampoco es necesario). ¡Para todos ellos todo nuestro Orgullo Friki!". Desde la organización esperan que el año que viene, el 25 de mayo, podamos llenar las calles, y multitud de eventos por toda la geografía española, de alegría, excentricidad y todos los personajes favoritos de la Guerra de las Galaxias. Y, ante todo, que la fuerza nos acompañe.