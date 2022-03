Abdeslám admite que no quiso activar su cinturón de explosivos

Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que cometieron los atentados del 15 de noviembre de 2015 en París y Saint Denis, aseguró este miércoles que no quiso activar el cinturón de explosivos que llevaba y admitió que mintió cuando aseguró a sus cómplices que el artefacto no funcionó.

"No pude ir hasta el final. Renuncié a activar mi cinturón. No por cobardía, no por miedo. Porque no quería, es todo", dijo el principal acusado durante el juicio por esos atentados, que causaron 130 muertos.

Abdeslam decidió finalmente responder a algunas preguntas de una de las abogadas de la acusación particular, después de haber asegurado en la apertura de la sesión que se acogía a su derecho de guardar silencio y haberse negado a contestar al presidente del tribunal, a la Fiscalía y a la mayor parte de los letrados que representan a los familiares de las víctimas.