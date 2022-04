Adenovirus 41 y todas las posibles causas de la hepatitis aguda en niños

Un menor fallecido y 17 menores han necesitado un trasplante de hígado desde que hace varias semanas se comenzara a notificar casos de hepatitis infantil de origen desconocido. Los estudios, especialmente el último informe de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, desvelan que las causas no son las habituales, y que el origen de estos casos no son los que siempre han manejado los médicos y científicos.

Detrás de estas infecciones podría situarse un adenovirus, concretamente el adenovirus F41, aunque habitualmente no causa una enfermedad tan grave en niños.

El pediatra Carlos Príncipe lo explica, “En España hay al año más de dos millones de niños y adolescentes que se infectan con adenovirus y sólo tenemos 13 casos con afectación hepática”, por lo que no es posible que este patógeno se encuentre detrás de lo ocurrido.

Actualmente, los casos de hepatitis que no se pueden encasillar entre los más conocidos -A, B, C, D o E- están en un claro aumento con 190 casos en todo el mundo, y de estos un 10% del total necesitan un trasplante de hígado para poder sobrevivir. Aunque el número no es excesivamente alto, es algo insólito.

Causas más probables del brote de hepatitis infantil

Como se ha comentado antes, la causa más probable es la cepa adenovirus F41 aunque por sí sola no suele causar tantos estragos en los menores, sino que deben existir más factores. Según Príncipe, “Parece evidente que tiene que haber una relación causa efecto cuando los adenovirus aparecen en la mitad de los casos y cuando en los más graves se ha identificado la cepa F41”.

Pero también hay que tener en cuenta el historial médico del paciente. Uno de los casos más graves en España sucedió con un menor que no contaba con un sistema inmune lo suficientemente fuerte ya que la quimioterapia que recibía a causa de la leucemia lo había debilitado.

Otro factor que ha podido agravar estas infecciones puede ser la consecuencia de todas las restricciones y confinamientos a causa de la pandemia mundial que provocó la Covid-19. Los pacientes con mayor tendencia son los tienen 3 años, aquellos que nacieron momentos antes de iniciar las medidas restrictivas y que han pasado su vida en un entorno social reducido que no ha propiciado un correcto desarrollo del sistema inmune.

Causas menos probables de la hepatitis en niños

La Agencia de Seguridad Sanitaria británica ha establecido una lista de las causas de mayor a menor probabilidad. Algunas causas son:

Complicación en la infección de adenovirus empeorada por la falta de exposición a patógenos durante la pandemia, una infección previa por coronavirus o una infección simultánea, coinfección, entre Covid-19 y adenovirus. También mencionan una nueva variante de adenovirus que podría verse agravada por los factores anteriores como la falta de exposición a infecciones.

Por otro lado, se habla de la influencia de toxinas, contaminación ambiental o el efecto de algún medicamento como el paracetamol. Este medicamento usado en altas dosis puede ser tóxico para el hígado, aunque es de las opciones menos probables.