Alain Delon pide la eutanasia a sus 86 años

Alain Delon es uno de los actores franceses más conocidos en el mundo. Su vida ha estado repleta de exitosas películas, tórridos affaires amorosos y polémicas declaraciones en los últimos tiempos y ahora parece dispuesto a ponerle fin. Su hijo Antonhy fue el encargado de soltar la bomba hace un par de semanas en una entrevista en la cadena RTL y posteriormente ha sido confirmado con un comunicado oficial del propio actor de 86 años. "Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no sólo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", compartió Alain Delon, que recibió la Palma de Oro de Honor en Cannes 2019 de manos de su hija Anouchka.

Alain Delon ha pedido someterse a un suicidio asistido y posiblemente pueda terminar consiguiendo su deseo porque reside en Suiza y no en Francia, donde no es legal. No es nueva la idea de Delon, que ya el año pasado comentó en una entrevista que "la eutanasia es lo más lógico y natural" porque "a partir de cierta edad y momento tenemos derecho a partir tranquilamente de este mundo sin el apoyo de un hospital o dispositivos de soporte vital".

El difícil carácter de Alain Delon

El epicentro de este pensamiento tan meditado y racional de Alain Delon se sustenta en la peor experiencia vital que ha tenido que pasar hasta el momento. Sucedió con el fallecimiento de su esposa Nathalie Delon (Francine Canovas), que ya muy enferma, casi en estado terminal, solicitó someterse a una eutanasia y no le fue concedida, algo que le hizo replantearse la situación al propio Delon. Nathalie falleció finalmente de un cáncer de páncreas y dejó un vacío tremendo en la vida de un Delon que había vivido siempre con la sensación de que podría conseguir todo lo que se propusiese. Pero en esto no acertó.

'La piscina', con Romy Schneider, y 'El gatopardo', de Luchino Visconti, entre sus trabajos más alabados

Desde entonces el carácter de Alain Delon, siempre directo y atrevido, se ha vuelto más contundente e irascible. Lejos quedan esos tiempos en los vivía la vida a tope y protagonizaba película tras película a finales de los años 50 y principios de los 60: 'La piscina', con Romy Schneider, 'A pleno sol', 'Rocco y sus hermanos', 'El eclipse' o 'El gatopardo', de Luchino Visconti, se convirtieron con los años en algunas de sus películas más señaladas.