Alain Delon recibe la Palma de Oro de Honor

Alain Delon es uno de los actores franceses más conocidos en el mundo, por sus películas, su belleza y sus amores, pero también por sus polémicas declaraciones tachadas de homófobas y misóginas. Hoy, la estrella recordó su vida y su carrera en Cannes, dejando al margen su lado más oscuro.

Delon recibió anoche la Palma de Oro de honor de la 72 edición del Festival de Cannes y horas antes ofrecía una conversación que debía ser un baño de masas, pero que se quedó en una sucesión de recuerdos de un veterano de 83 años que se emocionaba con facilidad.

Fue recibido con un fuerte aplauso pero no fue bastante para el delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, que pidió que los asistentes dejaran de hacer fotos con sus teléfonos móviles para dar al actor una ovación mayor.

Y Delon trató desde el primer momento de hacerse con un auditorio que respondió sin demasiada calidez y que se esperaba más de la conversación que el actor mantuvo con el periodista Samuel Blumenfeld.

Habló de su primera asistencia a Cannes en 1956, cuando aún no había hecho ninguna película. "No tengo grandes recuerdos, vine con una chica que me gustaba y no presté mucha atención. Pasé por la alfombra roja, miraba a todo el mundo pero a mí también me miraban porque, perdonen, parece que yo no estaba mal". Ese fue el tono de la charla, con referencias de Delon a su belleza perdida, a su deuda con las mujeres -"si no fuera por las mujeres, yo habría muerto"- y al don que tenía para "vivir el personaje y no actuar".

"Me fui a la guerra de Indochina con solo 17 años y al volver no sabía bien que hacer (...) Fueron las mujeres que me han amado las que me hicieron meterme en esta profesión y las que lucharon por mí", recordó el actor.

Su primera película fue Quand la femme s'en mêle (1957) y Delon se sintió inmediatamente en su elemento.Además, su director, Yves Allégret, le dio un consejo que ha seguido durante toda su carrera. "Me dijo: 'Quiero que mires como tú miras, que te muevas como te mueves, que hables como hablas, que escuches como escuchas. Se tú, no actúes'".

Una frase que marcó su vida. "He vivido mis papeles, no he actuado", aseguró.

"En 1958 hice La piscina con Romy Schneider y en el 59 ya era conocido en todo el mundo gracias a A pleno sol', relató Delon sin falsa modestia.

A continuación llegarían títulos como Rocco y sus hermanos (1960), El eclipse (1962) o El gatopardo (1963), de Luchino Visconti, una de sus películas más celebradas.

Se entrevistó con Visconti en Londres y el director italiano le dijo que solo quería hacer la película con él en el papel de Tancredi Falconeri.

Siempre se dijo que Visconti estaba obsesionado por la belleza de Delon, pero ni este ni otros temas complicados surgieron en la conversación de hoy.

También pasaron de puntillas por su relación con Romy Schneider -"se convirtió en la gran actriz francesa tras La piscina-, por su breve paso por Hollywood -"echaba mucho de menos Francia, echaba de menos París y echaba de menos el cine francés"- o por su ideología política.

De política solo habló Blumenfeld y para loar al actor por ser tan tolerante que trabajó con Joseph Losey en Mr Klein (1976) siendo comunista el realizador y el actor francés un reconocido gaullista (conservador).

Precisamente fue Mr Klein (1976) la película que se proyectó en Cannes después de que Delon recibiera la Palma de Oro de honor. Un filme que participó en la sección a competición del festival de aquel año y por la que Delon opina que debió ganar el premio de interpretación. Pero estaba "ese español...", dijo en referencia a José Luis Gómez, que se llevó el galardón por su interpretación en Pascual Duarte.

También hubo lugar para las lágrimas, como cuando recordó el incendio de los estudios Jenner, en el que Jean-Pierre Melville lo perdió todo, o cuando veía las imágenes que se proyectaban de sus mayores éxitos en el cine.

Pero ni una referencia a la carta de una organización feminista francesa que pidió que no se le diera la Palma de Oro de honor por sus declaraciones "misóginas, homófobas y antisemitas".

Delon recibió el premio de manos de su hija Anouchka y, según el Journal du dimanche, con la ausencia de Salma Hayek, que debía participar en la ceremonia, y es conocida por su defensa de la paridad y en contra de la violencia machista.