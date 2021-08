Alerta sanitaria: retiran del mercado unas alitas de pollo congeladas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una nueva alerta alimentaria que afecta a personas alérgicas a la leche. El aviso pesa sobre varios lotes de alitas de pollo congeladas de la marca La Cocinera con lácteos no detallados en su etiquetado, por lo que la agencia recomienda que las personas alérgicas a los lácteos no consuman este producto. Para el resto de los consumidores no conlleva riesgos.

En concreto AESAN ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la presencia de leche no incluida en el etiquetado en alitas de pollo de estilo americano de la marca 'La Cocinera'.

Este producto cárnico, que se fabrica en Polonia, ha sido distribuido en supermercados de todas las comunidades y ciudades autónomas a excepción de Melilla, y ya están siendo retirados los lotes afectados. AESAN recomienda que las personas alérgicas o intolerantes a proteínas lácteas o a la lactosa, que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

Ficha de las alitas de pollo La Cocinera afectadas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha difundido los detalles del alimento sobre el que pesa esta nueva alerta para ayudar a su identificación.

- Nombre comercial: Alitas de pollo. Estilo americano. Marinadas, cocidas, rebozadas, prefritas y ultracongeladas.

- Marca comercial: La Cocinera.

- Aspecto del producto: en envase de cartón.

- Número de lote: L109722A14 y L110322A14. Código de barras: 8434702000907 fecha de caducidad: julio 2022.

- Peso de unidad: 500g.

- Temperatura: Congelado.