Alerta policial: si escuchas esto al coger el teléfono, cuelga

La ciberdelincuencia sigue entre nosotros. El año pasado se cometieron casi diez mil infracciones penales de este tipo, lo que supone más de un 400% de incremento respecto a lo que sucedía hace una década. Está claro que navegamos más por la red, usamos más móviles y ordenadores, pero estamos bastante menos seguros. Esto es lo que nos quiere hacer ver la Policía insistiendo casi a diario en sus redes sociales con métodos en los que podemos caer y ser estafados. Como este que nos enseñan a través de su cuenta de Twitter en el que unos ciberdelincuentes fingen ser técnicos de Microsoft para engañar a una usuaria e instalarle un programa malicioso que les permita acceder a todos los archivos de su ordenador.

💻📞❌Fingen ser técnicos de Microsoft para engañarte y así hacerte instalar un programa malicioso en tu ordenador que les puede permitir acceder de manera remota a todos tus archivos👂Escucha un caso real👇#NoPiques pic.twitter.com/ldvmUusNZc — Policía Nacional (@policia) February 9, 2022

'Good Morning! My name is Kevin Morris and I’m calling for you from Microsoft Corporation…' ¡Si escuchas esto al descolgar el teléfono, cuelga! Lo que en teoría puede parecer una amable llamada de un trabajador de Microsoft para terminar con tus problemas técnicos puede costarte mucho más caro que una propia reparación a domicilio.

Los datos personales de los usuarios son muy valiosos en estos momentos y muchos hacen cualquier cosa para obtenerlos y sacarle rédito económico ofreciéndolos a las empresas o directamente extorsionando a las víctimas.

Repunto de las estafas vía móvil

La Policía alertó recientemente del repunte de tres tipos de estafas vía móvil , estafas 'casi perfectas' a través de Internet también o el 'timo de la doble llamada'. En este caso lo que podemos escuchar en la llamada es a una persona que se identifica como trabajador de Microsoft y en un momento dado hace como que cambia de interlocutor pero parece la misma persona hablando en un castellano bastante impostado. El delincuente pide a su interlocutor que abra el ordenador para poder solucionarle los errores y cuando la chica le dice que ya lo tiene abierto se descubre amenazándola en caso de que no siga hablando con él para acceder a sus pretensiones. "Si presionas esta tecla de colgar, yo bloquear tu ordenador para siempre, tú no poder trabajar en el ordenador para siempre", le dice.

No es la primera vez que Microsoft se ve relacionado con un asunto relacionado a su seguridad. El pasado verano unos 38 millones de registros a nivel mundial quedaron expuestos por un software de Microsoft y ahora la marca se ve también involucrada de forma directa en esta estafa telefónica.