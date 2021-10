Bayer se apresura a desmontar el bulo de que la aspirina cura la Covid-19

La pandemia de COVID-19 ha provocado más de cuatro millones y medio de muertes en todo el mundo. Y aún se siguen buscando tratamientos que la arradiquen de forma definitiva de los organismos de aquellos que más riesgo tienen de padecerla, con consecuencias graves para su salud. Aunque la mayoría de los pacientes con COVID-19 termina sufriendo síntomas leves y en Andalucía la tasa de incidencia del coronavirus ha bajado de 30, la tasa de mortalidad de los pacientes hospitalizados en el Mundo continúa siendo relevante.

Los investigadores se afanan en buscar soluciones y alternativas para ponerle freno y una de las propuestas que surgió hace unos meses fue la de que la aspirina (ácido acetilsalicílico), a través de sus efectos antiinflamatorios y antitrombóticos con efectos inmunomoduladores, puede, en teoría, mejorar los resultados en pacientes con COVID-19 grave.

Científicos de la Universidad de Michigan (EE.UU.) llevaron a cabo una revisión sistemática y un metanálisis para comparar la tasa de mortalidad en pacientes con coronavirus que consumían o no aspirina y los resultados revelaron que su uso se asocia con una reducción significativa en las tasas de mortalidad general y hospitalaria. Sin embargo, ha sido la propia Bayer, principal empresa químico-farmacéutica que produce la aspirina, la que se ha apresurado a desmontar el bulo de que la aspirina cura la Covid-19.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, respondiendo a las referencias publicadas en verano por parte publicaciones relacionadas con la medicina, recordando que "nuestro producto no está indicado para tratar COVID-19" y recomendando seguir "los consejos de los médicos para necesidades médicas específicas".

¡Hola! Como recordatorio, nuestro producto no está indicado para tratar COVID-19. Recomendamos que las personas consulten y sigan los consejos de los médicos para necesidades médicas específicas.

Hello! As a reminder, our product is not indicated to treat COVID-19. We recommend that people consult and follow the advice of the doctors for specific medical needs.