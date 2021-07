Carmen Calvo suspende en Literatura

Vivimos en la época de lo efímero, de la anécdota, de la generalización; vivimos pendiente de lo ajeno; de destacar los defectos o errores y esconder las virtudes, las nuestras y las de los demás, por temor al que dirán o qué críticas podrán suscitarnos. Eso nos sitúa en una permanente conducta de acción-reacción y a continuos errores de comunicación, como el que le ha ocurrido recientemente a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo (o más bien a su equipo de comunicación), que para valorar positivamente la obra de teatro 'Una noche sin luna' cometió un error de bulto, calificando como fantástica la interpretación de Juan Diego Botto "y demás actores y actrices" cuando lo que había presenciado (en teoría), como le recordó el director de la obra, Sergio Peris-Mencheta, "es un monólogo, ministra".

Jamás me cansaré de darle las gracias a Carmen Calvo por llenar el vacío que nos dejó Mariano Rajoy 😂😂😂(Ya lo ha borrado, pero ha sido real) pic.twitter.com/bAaBCIR7DH — Lope de Vega 2.0 🆙️ (@lopedevegac) July 4, 2021

El autor del tuit tardó 25 minutos en rectificar, pero ya era tarde. Desaparecían los actores y actrices, pero no el rastro de un gazapo que ya había sido capturado y viralizado entre los amantes de la cultura y los detractores de la ministra.

"No vale borrar tuits con metedura de pata", le recordaba la usuaria Rosa Torrens. Otras, como Inés Velo, especularon sobre los motivos del error de la ministra. "Que vergüenza que el propio director le corrija y le diga que es un monólogo" Sus opciones: "1- Se ha tirado el pegote de que ha ido al teatro, pero no ha ido. 2- Ha asistido a la obra pero en cuanto se apagaron las luces usted se quedó dormida ¿Qué versión nos va a dar?"; Y @lopedevegac terminaba con una nota de humor respecto a los políticos y sus errores. "Jamás me cansaré de darle las gracias a Carmen Calvo por llenar el vacío que nos dejó Mariano Rajoy", reflexionó ante este episodio que nos ha dejado recientemente.

Lorca, compromiso, memoria y libertad de expresión

Una noche sin luna es una obra de teatro escrita e interpretada por Juan Diego Botto, dirigida por Sergio Peris-Mencheta "sobre Lorca, el compromiso, la memoria, la libertad de expresión". Tal y como apuntan en Proyecto Duas, "es una pieza conmovedora y sorprendente que nos habla de Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI, como si el propio Federico estuviera hoy aquí entre nosotros.

La obra recoge entrevistas, charlas y conferencias de Federico García Lorca, así como fragmentos de sus obras y algunos de sus poemas. A través de estos y de la dramaturgia de Juan Diego Botto, es el propio Lorca quien, en primera persona, nos acerca a su mundo". Una obra en la que Lorca se sube al tobogán de España y cuyas claves ya analizamos con el autor antes de su estreno.