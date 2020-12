El curioso caso de cómo la DGT acaba multándose tras el recurso de un conductor

Si eres conductor, frecuencias la N-VI, esa conocida carretera que une Madrid con La Coruña y has sido víctima en los últimos meses del famoso radar situado en ella, podrías reclamar y conseguir que te quiten también la multa.

Ser multado por él no sería lo más raro puesto que este se considera uno de los más efectivos del país, acaparando más de 55.000 multas y millones de euros recaudados. Sin embargo, debido a su inadecuado mantenimiento, tal como ha informado la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y a la reclamación de un avispado conductor, éste ha conseguido librarse.

La sanción abarcaba ni más ni menos que el pago de 300 euros y la pérdida de 2 puntos tras la notificación del Jefe provincial de Tráfico de Segovia. No obstante, gracias a que el hombre decidió recurrir la multa, se ha conseguido un resultado completamente inesperado: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid le ha concedido la razón y ha eliminado la sanción.

Esta decisión ha sido tomada porque no se podía garantizar el buen funcionamiento del radar debido a "no constar el correcto estado del soporte del radar utilizado". Resulta que desde la DGT, no se llevó a cabo un adecuado mantenimiento, que incluye la verificación cada 6 años de la cabina y cada año del cinemómetro. Por lo tanto, quien ha acabado sancionada ha sido la propia DGT, con el pago de 400 euros por las costas.

No se ha informado sobre la velocidad del conductor ni cómo supo que el radar sufría falta de mantenimiento

Lo que sí sabemos es que a partir de ahí, deberá realizar una correcta revisión del funcionamiento y del buen estado de la cabina donde el radar está instalado para garantizar que esto no vuelva a suceder, pero hasta entonces, si eres conductor y te sientes identificado con esta situación, puedes reclamar tu multa ya que podría haberte sucedido lo mismo.