Conga 1090, el robot que aspira, barre, friega, pasa la mopa y además a buen precio

La tecnología día a día hace que nuestra vida sea más fácil tanto en la calle como en casa con dispositivos inteligentes que nos ayudan a programar electrodomésticos, consultar las noticias o cualquier duda que queramos resolver. Por eso en la limpieza no iba a ser menos y también podemos disfrutar de aparatos que hagan que nuestras tareas cotidianas sean más fáciles en nuestra rutina diaria.

Conga 1090 Connected Force es un robot aspirador 4 en 1 que barre, aspira, pasa la mopa y friega. Además es hacerlo todo a la vez. Elimina cualquier tipo de suciedad gracias a su gran potencia de succión. Con una autonomía de hasta 160 minutos será el tiempo suficiente para dejar tu hogar limpio de una sola pasada.

Sólo tendrás que ponerlo en marcha al salir de casa o programarlo desde tu smartphone a distancia y cuando vuelvas tendrás tu hogar limpio.

Gracias a su limpieza inteligente con 3 niveles de potencia y 3 niveles de fregado podrás adaptar la limpieza a cada circunstancia y tipo de superficie. Podrás elegir entre sus 6 modos de limpieza (auto, bordes, manual, habitación, espiral y vuelta a casa) y programarlo cada 24 horas los 7 días de la semana. Además el robot Conga 1090 Connected Force cuenta con un modo especial para alfombras.

Este robot aspirador cuenta con la tecnología Best Friend Care e incluye un cepillo intercambiable de silicona especial para eliminar el pelo de mascota, tanto de alfombras, parquet o cualquier tipo de superfie.

Dispone de una aplicación móvil para que puedas controlar el robot desde cualquier sitio, también podrás seleccionar entre los diferentes niveles de potencia y de fregado, programar el robot, ver su estado… El modelo Conga 1090 Connected Force es compatible con los asistentes virtuales Google Assistant y Alexa. Podrás realizar varios controles por voz, tales como, empezar la limpieza, parar de limpiar, mandar el robot a su base de carga o incluso localizar el robot por medio de emisiones auditivas. Su precio 149€.

Con más de 8.000 valoraciones y 4,2 de 5 estrellas tiene muy buenos comentarios:

"Estoy encantada. Vivo en el campo en una casa grande con 2 perros y 3 gatos. Pensaba q los robots aspiradoras no estaban hechos para mi tipo de vida, pero madre mia! Que equivocada estaba."

"Me ha sorprendido mucho. Lo he pasado un par de veces y me lo ha dejado todo perfecto. Durante dos horas no ha parado de recoger toda la suciedad del suelo. Y el sólo se fue a la base de recarga."

"Es el primer robot aspirador que tengo por lo que no puedo comparar, pero a Dios pongo por testigo que nunca volveré a aspirar ni fregar. Tengo la conga 3 semanas y ya no concibo mi vida sin ella, de verdad."