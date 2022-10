La delirante pedida de matrimonio que desata la locura en redes: de Darth Vader y saliendo de un ataúd

Las proposiciones de matrimonio siempre encierran una historia la mayoría incluyen un atardecer, una viaje , una cena romántica en algún lugar especial pero sin duda, este hombre ha logrado llevar la pedida de mano a otro nivel, un tanto friki y excéntrico aunque igual de emotivo para ambas partes. Ya que no todos los días recibe uno una propuesta de matrimonio, sea como sea.

Este novio cinéfilo decidió sorprender a su futura prometida con una original propuesta de matrimonio. Acompañado de sus amigos, el novio iba en el interior del ataúd y tras dejar el féretro apoyado en el suelo salió disfrazado de Darth Vader. Es justo en ese momento cuando comienza a sonar la mítica Marcha Imperial de la película 'Star Wars'.

En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) October 15, 2022

Todo estaba pensado al milímetro y el novio contrató para toda la performance a una banda para que interpretaran la música perfecta para cada momento y tal como lo tenía pensado. Antes de arrodillarse sacó un cartel que decía "espero que no me diga que no" tras eso, se quitó la máscara de Darth Vader y se arrodillo ante su novia y le pidió matrimonio. Ella visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos dijo que sí y se puso el anillo y se fundieron en un romántico beso.

La pareja que estaba rodeada por sus amigos en una terraza en un bar de Fortuna, Murcia, siguió de fiesta tras el 'sí' y la pareja se subió a un camión donde la banda les tocó Dancing Queen de Abba. Seguramente la noche acabaría con muchos más temas cinéfilos interpretados por la banda y con sus amigos acompañándoles en su reciente compromiso.

No se sabe aún la fecha de la boda de esta joven pareja pero lo que sí que tienen asegurado los invitados es una boda llena de sorpresas y probablemente con varias temáticas.