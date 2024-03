Descubre estos 10 castillos repartidos por el mundo para vivir una experiencia de cuento

¿Quién no ha soñado alguna vez con vivir en un castillo? Lo cierto que las películas de Disney y la historia han hecho que muchas personas a lo largo de su vida se hayan preguntado cómo sería vivir en una de estas majestuosas construcciones propias de otra época y otro estatus social que nada tiene que ver con los pisos en los que el 90% de la población vive actualmente y donde los metros son algo tan escasos que hay muchos que no disponen ni de balcón. Aunque esta sueño no pueda hacerse realidad, sí que es posible visitar algunos de los castillos más emblemáticos y bellos que hay repartidos por todo el mundo.

Estos enclaves en ocasiones servían de fortaleza para defender a la población y en otros casos se destinaba para que viviera la nobleza o la realeza, actualmente algunos de ellos están abiertos al público para que todos los interesados puedan ver cómo era la vida dentro de esos castillos en otra época.

Schloss Neuschwanstein, Baviera, Alemania

El castillo de Neuschwanstein, situado en la idílica campiña de Baviera, Alemania, parece sacado directamente de un cuento de hadas. De hecho, este castillo inspiró al de la Bella Durmiente de Disneyland en Anaheim, California, y no es de extrañar que sea uno de los castillos más visitados del mundo. Muy cerca se encuentra el igualmente impresionante Hohenschwangau, en el que el difunto rey Luis II pasó su infancia. En ambos castillos se deben comprar entradas, por lo que los viajeros recomiendan contratar un tour sin colas que tenga paradas en estos dos lugares.

Los apasionados de la historia pueden visitar el Museo de los Reyes de Baviera para conocer el linaje de los castillos, mientras que los aventureros y amantes de las emociones fuertes pueden subirse al teleférico de Tegelberg para disfrutar de unas vistas espectaculares desde las alturas.

Castillo de Chambord, valle del Loira, Francia

Enclavado en el corazón del valle del Loira, en Francia, y declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el castillo de Chambord es todo un reflejo de la época renacentista. Actualmente, ostenta el título del mayor parque amurallado y cerrado de Europa, con un extenso jardín de unas 5460 hectáreas. También alberga la famosa escalera de doble hélice diseñada por el gran Leonardo Da Vinci.

Durante su estancia en el valle del Loira, no pierda la oportunidad de catar los aromáticos vinos por los que es conocida la zona. Se puede hacer un tour entre bambalinas por los viñedos del valle y degustar una gran variedad de delicias y vinos de elaboración local.

Castillo de Windsor, Berkshire, Reino Unido

Todos los amantes de la realeza deberán escaparse de Londres e ir de excursión al castillo de Windsor, situado a solo 20 minutos en tren de la estación de Paddington. Este castillo de estilo gótico es una maravilla antigua, ya que es el castillo ocupado más antiguo y grande del mundo. Además, fue el enclave elegido para la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018.

Aunque su exterior es impresionante, la verdadera belleza del castillo de Windsor reside en su interior. Se puede realizar un tour de medio día por las joyas ocultas del castillo de Windsor. Se puede descubrir su magnífica capilla. Admirar la complejidad de la Casa de Muñecas de la Reina María y la grandiosidad de los apartamentos estatales.

Castillo de Edimburgo, Edimburgo, Escocia

Enclavado en Castle Rock, el castillo de Edimburgo, en Escocia, es una fortaleza histórica que domina la ciudad. En días despejados, los mejores momentos para disfrutar de la ancestral belleza y encanto de este castillo son el amanecer y el atardecer.

Es recomendable hacer un tour guiado por el castillo más asediado del Reino Unido y contemplar las joyas de la corona escocesa, la Piedra del Destino y el famoso cañón de la una en punto. En este mismo castillo se puede disfrutar de ver el Museo Nacional de la Guerra de Escocia.

Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, México

El castillo de Chapultepec en Ciudad de México, situado a 2377 metros sobre el nivel del mar, es un regalo para la vista por su magnífica arquitectura. Además del Museo Nacional de Historia (cerrado temporalmente hasta nuevo aviso), no deje de visitar sus impresionantes murales y las hermosas vidrieras expuestas. Aunque el recinto del castillo cierra a las 17:00 , puede quedarse por los alrededores del parque de Chapultepec para contemplar al atardecer una impresionante vista de Ciudad de México desde todos los ángulos.

Castillo de Himeji, Hyogo, Japón

El castillo de Himeji, situado en la prefectura de Hyogo, es comúnmente conocido como el "Castillo de la Garza Blanca" por su exterior blanco como la nieve y sus bordes curvados que se asemejan a unas las alas, y es impresionante en todas las estaciones. También es el primer castillo de Japón declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Durante la temporada de floración de los cerezos, de marzo a mayo, el castillo de Himeji se transforma en un escenario impresionante con flores de color rosa claro y blanco que enmarcan su fachada. La estación otoñal es igual de espectacular cuando el castillo se adorna con hojas de color rojo fuego y naranja. Independientemente de la época del año, es recomendable pasear por el recinto del castillo con un guía para que les pueda ayudar a descubrir su historia y apreciar mejor su magnitud.

Alcázar de Segovia, España

Conocido como el “Palacio de los Reyes de Castilla”, el Alcázar de Segovia, en España, es un cuento de hadas español hecho realidad. Al fin y al cabo, inspiró al castillo de la Cenicienta de Walt Disney World en Florida. Además de su hermosa arquitectura, te sorprenderá la enorme colección de tapices, vidrieras, pinturas y mobiliario de este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Castillo de Praga, República Checa

Praga es una de las ciudades más bellas de Europa y destaca entre otras cosas por su arquitectura, la cultura o la literatura. El castillo de Praga es una de sus grandes maravillas arquitectónicas y por eso es un lugar al que acercarse a contemplar. Situado en el centro de Praga, es el castillo más grande de Europa, con más de 700 habitaciones, aunque las estancias estatales están cerradas al público.

Castello di Amorosa, valle de Napa, Estados Unidos

Uno de los parajes por descubrir en Estados Unidos es el idílico ambiente rural de California en el Castello di Amorosa. El enólogo Dario Sutti terminó este castillo del valle de Napa en 2007 y, para su diseño, se inspiró en los castillos medievales toscanos del siglo XIV. La bodega del castillo, de 11.241 metros cuadrados, alberga antigüedades de todo el mundo y consta de ocho niveles en total, cuatro superiores y cuatro subterráneos. Tiene tanto por descubrir que lo ideal es hacer un tour para grupos pequeños para visitar en exclusiva su gran sala de barriles, el gran salón, la capilla y, para ser fiel a su influencia medieval, su propia cámara de tortura.

Castillo de Osaka, Japón

El castillo de Osaka, en Japón, alberga increíbles jardines en el parque de su recinto que son excepcionalmente bonitos durante la temporada de floración de los cerezos. El techo y las paredes del castillo están decorados con adornos de oro, que ilustran la obsesión del japonés Hideyoshi Toyotomi, su difunto señor feudal, por el oro. Este castillo, adornado de manera extravagante, alberga artefactos únicos en cada planta, con vistas espectaculares del parque circundante y el paisaje urbano en la parte superior.