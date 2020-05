Diccionario de la 'nueva normalidad': El alfabeto del Covid-19

APLAUSOS

Lo que empezó como un buen gesto ha terminado envenenándose. Que no se nos olviden el precariaje, horarios reventados y falta de medios con los que trabajan muchos sanitarios: un 28,3% de los andaluces contagiados pertenecen a la Sanidad.

BICHOS

La leyenda de la sopa de murciélago. Hasta como enunciado, el título es bueno: probablemente, ni existió, pero su estampa quedará en el imaginario colectivo. Sirve para ilustrar, en fin, la importancia de los bichos. O de la biodiversidad. A menos especies, a menos espacio, más opciones para los millones de virus que hay en el planeta para saltar a los humanos, y tener éxito.

CIENCIA

La asunción de la ciencia, por jugar al oxímoron. De repente, toda la sociedad parece concienciada de la importancia de la investigación. La comunidad científica, inmersa en un proceso de jibarización, se muestra escéptica. Entre sus voces, la del investigador jubilado Luis Felipe Crespo, que desarrolló hace años, desde el Grupo de Investigación Biomédica de la UCA, un proyecto para detectar a enfermos de EPOC, parado por falta de financiación: "Mi opinión es que, pasados los aplausos, el sistema va a seguir igual. No va a haber un mayor impulso a la ciencia, al menos, aquí en Andalucía: quien tiene el poder económico no parece interesado".

DESCANSO

El rutinario, machacadas las horas de sueño, y el vacacional. ¿Cómo será, adónde iremos? Pues parece que volveremos a las vacaciones de nuestros abuelos: a un turismo eminentemente nacional, faceta que algunos andaluces nunca han perdido del todo.

EUROPA

"Nuestras instituciones -comenta el economista José Ruiz Navarro- están ante un reto que debería ser mundial. Y las señales no apuntan a eso: Europa está bastante adocenada, no está haciendo lo que debería hacer, es como si el reto nos viniera grande; no vamos a poder hacer nada si no hay una estrategia global europea coordinada". Ese "poder hacer" más allá de los gastados mimbres pasaría por un plan común de desarrollo verde, un Green New Deal europeo, sugieren desde la plataforma Sustenta, en Chiclana: "Un nuevo plan Marshall que estimule la economía real y no la especulativa, con puestos de trabajo de calidad, y sostenible".

FESTIVALES

Muchos de los grandes bolos de este verano -Alejandro Sanz, Extremoduro, Guns N' Roses-, se han suspendido. Otros encuentros, como las ferias del libro (que podrían celebrarse en otoño) o festivales más reducidos están también sobre el alambre: "Si se tira de proximidad, es decir, no trayendo a gente de fuera, y controlando aforos, hay citas que podrían seguir celebrándose en un intento, más que nada, de continuar la marca -indica Javier Miranda, programador del festival de cine Alcances, que se celebra en Cádiz-. Pero claro, esto también tiene un riesgo: hay que hacer inversiones previas, por mínimas que sean, con riesgo de cancelación a última hora y pérdidas: en este caso, las ayudas deberían ser a fondo perdido, a retener en caso de cancelación". En muchas ocasiones, se puede tirar de proyecciones o encuentros on line, pero la solución es puntual, "ya que uno de los objetivos de los festivales es dinamizar económica y socialmente la ciudad".

GUANTES

Indispensables a la hora de luchar contra un virus que puedes pillar tocando un pomo. Ya tenemos una maña digna de Dexter.

HARINA

De lo primero en desaparecer de los lineales de los supermercados, de lo último en reponerse. El consumo de harina aumentó un 200% durante el confinamiento. La repostería casera y, sobre todo, el pan de masa madre han tenido la culpa.

INMUNIDAD

Según el estudio de seroprevalencia, Andalucía tiene una inmunidad frente al SARS-CoV-2 del 2,7%, una de las más bajas. La consecuencia lógica de haber sido una de las zonas menos golpeadas por el coronavirus, lo que nos hace más vulnerables frente a posibles rebrotes y oleadas.

JABÓN

En nuestro curso acelerado de epidemiología, todos hemos aprendido que el jabón hace que la envoltura viral se disuelva. Han visto la luz hasta los jabones pijos de las navidades.

KILOS

Entre tres y cuatro kilos de media son los que, se calcula, hemos puesto de más en el confinamiento (véase: harina).

LIBRO

El sector estima unas pérdidas del 50%. Sangría. Dentro de la catarsis hay elementos a los que agarrarse: concienciación hacia las librerías, desacelerada en el ritmo de producción de los grandes sellos o el impulso de una plataforma nacional de venta on line.

MASCARILLA

De repente, cuando necesitamos mascarillas, nos dimos cuenta de que no teníamos. Porque no las hacíamos. Porque el primer proveedor, China, estaba también a sus cosas, y los otros productores, Alemania y Francia, estaban para ellos mismos. Por primera vez en años, se ha empezado a hablar de reindustrialización para garantizar suministros básicos. "Es interesante lo que propone Mariana Mazuccato -comenta José Ruiz Navarro-. Decir algo como que la solución pasa por una nueva forma de comunismo suena a herejía, hay que matizar. Pero no podemos dejar de ver que hay que poner en común una serie de retos, una nueva forma de hacer las cosas, de organizarnos, porque de ello va a depender nuestra supervivencia a medio y largo plazo. Y creo que es el Estado el que tiene que romper moldes".

NIÑOS

Tras lustros hablando de la generación digital y de la inmersión en las nuevas tecnologías, en el momento de la verdad, hemos tenido que improvisar. No sorprende a nadie, lo sé. Al final, tanto o más que la brecha económica (digital) ha pesado la flexibilidad: la capacidad de comunicación y organización entre padres y alumnado. Además de la gran pregunta que flota sobre las telefunciones, al igual que lo hacía sobre la realidad convencional: ¿quién se encarga de ellos?

ÑANDÚ

Como el que dice suricato, o koala o -ya me pillan- pangolín. "El comercio de especies exóticas, que es común en gran parte de Asia, es un de los principales responsables de la propagación de enfermedades zoonóticas -explica Daniel López-. En este sentido, sí que parece que esta crisis ha procurado mayor conciencia: los ecosistemas no sólo nos prestan servicios en sí mismos sino que, ecológicamente, nos son indispensables".

OCTUBRE

Nadie sabe exactamente cuándo llegará la famosa "segunda oleada" del coronavirus aunque las previsiones gubernamentales sitúan su aparición en octubre. Para entonces, se espera que se hayan desarrollado antivirales.

PELÍCULAS

Y plataformas. Lo que se espera, por lo que se reza y lo que se intenta es volver al status quo. "Se están haciendo esfuerzos porque haya más estrenos simultáneos en casa y que las ventanas, los plazos en cine, cambien, pero hay mucha resistencia", explica Paco R. Prieto, responsable editorial de cine en Movistar Plus. "La salas de cine sufrirán muchísimo: cuando abran, lo harán al 50% y las distribuidoras son reacias a funcionar sin Madrid ni Barcelona. La gente va a tener miedo de ir al cine hasta 2021: ven mucho menos peligroso estar en una terraza. Hay un miedo real a que la gente pierda el interés ", apunta Rodríguez Prieto. Y está el doble vacío de la producción: "El primero, llegará en noviembre. Para el segundo, habrá que rodar pensando en una posproducción que no sea complicada".

QUEDAR

Hasta diez, respetando distancias y medidas y excluyendo a grupos de riesgo, pero al fin podemos quedar con amigos y conocidos en la fase 1. En la 2, abrirán los bares con aforo limitado, así como cines y salas. Tomar algo en una barra, esa cosa extraterrestre, tenía que estar reservado, en efecto, para la tercera fase.

RENTA

Básica. De boutade de Piketty, para muchos, a realidad: "Lo primero aquí es amortiguar la pobreza y desigualdad tan tremenda que el colapso va a producir. Establecer una renta social mínima es urgentísimo", apunta Ruiz Navarro.

SARS-CoV-2

Ya parece un viejo conocido, pero no hace tanto que se coló en nuestras vidas. Sabemos de él más de lo que quisiera: es un primo del virus del resfriado común, por ejemplo, humilde pero persistente. Y de otros más atroces, como el MERS o el ébola. Se dice que es "inteligente" no sólo por su capacidad de contagio, sino por su capacidad de pasar inadvertido durante la incubación y más allá. No sabemos cómo puede mutar, su resistencia exacta al calor, el alcance de sus secuelas. Hemos sabido que se ceba en los pulmones pero afecta a todos los tejidos. 300.000 muertos en el mundo, 30.000 en España. Nos ha puesto de rodillas.

TERRAZAS

Más espacio para las terrazas o una ampliación de horario son algunas de las medidas propuestas por los hosteleros gaditanos para paliar el desplome absoluto del gremio. "El 73% de la industria ha permanecido activa aun en mitad de este paréntesis. El porcentaje casi es un negativo en el sector servicios, donde el 66% de las empresas están inactivas, y un 35% ha tenido que reducir personal -indica José Ruiz Navarro-. Hay que aprovechar para profesionalizar, dar una sacudida y remodelar la gestión, dejando atrás el turismo de bajo coste: y eso pasa por formación".

U,V,W,X

Los economistas traducen en ellas distintos tipos de recesión y recuperación. A nosotros nos tocará una v asimétrica, subrayaba Nadia Calviño, o una tibia recuperación en forma de raíz cuadrada (que es más bien un estancamiento a la baja). Realmente, dentro del fracasado arte oracular que es la economía, lo que nos espera es la incógnita, la x. Según un estudio llevado a cabo por el Observatorio del Emprendimiento, a los 50 días de confinamiento, las prioridades de los emprendedores españoles eran "mantener el empleo y sobrevivir a esta situación". "Hemos visto la importancia de los sectores productivos, de cajeros, reponedores, barrenderos -apunta Daniel López-. El sector industrial es secundario sólo de nombre. Esta puede ser, también, una gran oportunidad para fomentar la agricultura de proximidad".

YAYOS

Al principio de todo esto, la Asociación de Abuelos de España lanzó un comunicado diciendo que no darían "ni un paso atrás" en el cuidado de los nietos. Frente a esa buena voluntad, la Casandra que hoy somos piensa en la masacre que han sido las residencias de ancianos: otro de los escenarios que resetear en la nueva realidad.

ZOOM

De ser una aplicación residual a recurso indispensable en dos meses. "El desplazamiento hacia el teletrabajo, que se calculaba en cuatro o cinco años, se ha hecho en días", apunta Ruiz Navarro. La proliferación del teletrabajo ha tenido una consecuencia directa en la reducción de los niveles de contaminación en todo el mundo, sin importar el lugar.