¿Te diviertes en tu trabajo? Atento a lo que dice este estudio

Hace algo más de dos años millones de trabajadores se confinaban en sus casas al igual que el resto de la población para comenzar la modalidad del teletrabajo. Esta variante ha seguido manteniéndose en muchas categorías laborales, pero tras comenzar a remitir la crisis sanitaria, gracias a la vacunación y a la bajada de contagios, la presencialidad se sigue imponiendo en una gran mayoría de las empresas.

En este contexto, existen formas de conseguir que la presencialidad y la jornada laboral sean sinónimos de productividad y rendimiento. Numerosos estudios plantean la clave para conseguirlo: dejar que los empleados se diviertan. Esta es la base por ejemplo del estudio publicado en el Journal of Vocational Behavior, donde Michael Tews, profesor de la Universidad de Penn State y coautor de la investigación señala que “la mayoría del aprendizaje en el lugar de trabajo ocurre de forma independiente en cada escritorio, o con gente alrededor, y no necesariamente en una clase de colegio”. Estas son las claves para conseguir una alta productividad y un buen ambiente laboral.

Los beneficios de la diversión en el trabajo

Para Michael Tews, la clave se encuentra en conseguir adaptar la atmósfera laboral a una donde los trabajadores sean más propensos a disfrutar y a alejar el estrés de aquellas tareas susceptibles a los errores: “Es más fácil hacer la conexión entre diversión y retención, o diversión y rendimiento”. Esta es la filosofía también de la consultoría de desarrollo Kleinson, cuyo principal argumento se basa en que "dedicamos gran parte de nuestra vida al trabajo, debería de ser algo que hiciésemos de una forma amena y divertida, y no como una actividad rutinaria, difícil, desagradable o tediosa, a pesar de lo que suele decirse de que para lograr algo en la vida, es necesario el trabajo duro. Pero no existe una única manera de hacer las cosas, y no solo el trabajo duro nos lleva a la consecución de objetivos".

Por ello, no solo podemos hablar de un buen ambiente laboral y buen rollo entre compañeros sino que "el humor y la satisfacción entre los empleados hace que se trabaje mejor en equipo, que se colabore entre compañeros, aumenta la motivación y su seguridad a la hora de desarrollar su trabajo diario, y eso aumenta su rendimiento y por tanto su productividad. Además, el buen humor se contagia, lo que hace que el ambiente de trabajo sea agradable. Despierta en el empleado la creatividad, el talento innovador, las ganas por mejorar y aprender más cada día", añade Kleinson.

Otro estudio realizado por Adecco también potencia la satisfacción laboral para el desarrollo empresarial. Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación de Adecco, añade que “se ha demostrado que los empleados motivados y felices en su trabajo son más productivos, creativos, trabajan mejor en equipo, se adaptan con mayor facilidad a los cambios y desarrollan una mayor tolerancia al estrés”. De hecho, según los datos ofrecidos por la plataforma de trabajo temporal, hasta el 40 % de los trabajadores confirma que cuando es capaz de disfrutar en el trabajo es cuando más satisfechos laboralmente se sienten. Asimismo, hasta el 88 % busca formas de generar un buen clima laboral tanto en la empresa como con sus compañeros. Un empleado satisfecho radicará en una empresa con mejores resultados y mayor rendimiento y uno de los caminos se encuentra en la diversión como herramienta.