Fases lunares en enero de 2022

La Luna siempre ha estado envuelta en un ambiente místico, algo que ha despertado la curiosidad del ser humano desde hace siglos. Existen indicios que avalan la existencia de pueblos de Polinesia, Melanesia, tribus del Amazonas y africanas que han tenido al satélite por un ser vivo.

El mes lunar siempre fue utilizado por los seres humanos para calcular ciertas regularidades en la Naturaleza, como las mareas. También, el calendario chino y el calendario egipcio consideran a la luna nueva como el inicio del mes.

Fases lunares de enero de 2022

El lunes 10 de enero, la luna alcanza la fase de cuarto creciente tras cambiar de posición respecto a la Tierra y el Sol. Pero tendremos que esperar hasta el 18 de enero para ver la primera Luna llena del 2022.

Luna Nueva: 2 enero

Cuarto creciente 10 enero

Luna llena: 18 enero

Cuarto menguante: 24 enero

Qué son las fases lunares

Las fases lunares se producen gracias a los desplazamientos de la Luna, la Tierra y el Sol. Estos movimientos de la Luna tienen un duración aproximada de 28 días y se conocen como lunaciones.Las 4 fases lunares que se conocen principalmente son la Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena y Cuarto Menguante. Pero como la Luna tarda aproximadamente 28 días en repetir estas fases, ella pasa no sólo por las cuatro fases principales, sino que realiza fases que no tienen nombre conocido, puesto que no se realizan de forma completa (creciente cóncava, creciente convexa, menguante convexa y menguante cóncava). A causa de esto los expertos en astronomía, se refieren a las fases de la Luna según su porcentaje de iluminación.

Ventajas de cuidarte en fases lunares

Siempre ha habido mitos con respecto a la Luna, porque se le considera un símbolo de salud y regeneración. En esta línea, una de las ideas más extendidas es que en época de Luna llena a las personas les crece más el pelo. Por este motivo piensan que si se cortan el pelo en esta época, les acabará saliendo con más fuerza en el futuro.

Si nos remitimos a los hechos científicos es que para tener un pelo sano y fuerte, lo ideal es lavarlo mínimo cada tres días. Sobre todo debemos revisar los productos empleados para lavarnos el pelo. Además, recomiendan no aplicar demasiada cantidad de producto en cada lavado, puesto que esto puede dañar los folículos pilosos.