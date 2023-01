Greta Thunberg, tras su detención: “La protección del clima no es un delito”

"La protección del clima no es un delito", se ha justificado la activista sueca Greta Thunberg en un tuit, después de ser desalojada el martes por la Policía en una acción de protesta en la zona de Lützerath en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania).

Thunberg fue expulsada junto con varias decenas de activistas más que se quejaban por la ampliación de la mina de lignito de Gatzweiler. En su mensaje en Twitter explica a sus seguidores que formó parte de un grupo que "protestaba pacíficamente por la expansión de una mina de carbón en Alemania". "La Policía nos acorraló y luego nos detuvo, pero nos dejaron marchar esa misma tarde".

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice