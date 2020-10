Gripe, resfriado o coronavirus, aprende a distinguir sus síntomas

Se aproxima la campaña de vacunación de la gripe, pero también la época de los catarros comunes y niños con bronquiolitis. Hasta este año, personas en situación de riesgo y mayores se vacunaban de la gripe, los niños iban al colegio con sus pañuelitos para los mocos y la nariz congestionada y los pediatras tranquilizaban a los padres con las bronquitis de los más pequeños.

Sin embargo, aunque siempre hay que vigilar estas enfermedades comunes, este año la situación a cambiado con el coronavirus. ¿Por qué? Porque la Covid-19, la gripe y el resfriado comparten síntomas similares ante los que no sabemos cómo actuar: llamamos al médico, me hago una PCR, llevo al niño al colegio, me vacuno de la gripe...

En cualquier caso, los procesos infecciosos de las vías respiratorias como las gripes o el resfriado están provocados por un virus, por lo que no se tratan nunca con antibióticos, que solo actúan contra las bacterias.

Te explicamos las diferencias básicas de los síntomas del coronavirus, la gripe y el resfriado:

Tos

Gripe : en una gripe la tos suele ser no productiva, es decir, tos seca.

: en una gripe la tos suele ser no productiva, es decir, tos seca. Resfriado : en un resfriado, la tos es más moderada y sí suele ser productiva, con flema.

: en un resfriado, la tos es más moderada y sí suele ser productiva, con flema. Coronavirus: la tos en las personas con coronavirus también es tos seca, sin esputo.

Dolor de cabeza, malestar general

La gripe suele provocar dolores y molestias musculares, especialmente en brazos, piernas y espalda, además de las articulaciones. En un resfriado pueden aparecer también ciertos dolores, pero mucho más leves que cuando se trata de una gripe. Además, en un resfriado los síntomas aparecen de manera gradual, mientras que los síntomas de la gripe suelen aparecer de un momento a otro, de golpe.

Congestión nasal

Si uno siente dolor de garganta, irritación en los ojos, estornudos, picor en la nariz y moqueo frecuente —como cuando uno tiene alergia— es síntoma casi inequívoco de resfriado, ya que los mocos son muy frecuentes en los catarros pero muy poco habituales cuando se tiene una gripe o el coronavirus.

El orden de los síntomas en la Covid-19

Investigadores de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos) han encontrado el orden probable en el que los síntomas de la Covid-19 aparecen por primera vez:

Fiebre Tos Dolor muscular Náuseas o vómitos Diarrea

Conocer el orden de los síntomas del coronavirus puede ayudar a los pacientes a buscar atención médica rápidamente, afirman los científicos. También puede ayudar a los médicos a descartar otras enfermedades y planificar cómo tratar a los pacientes, según este estudio, publicado en la revista Frontiers in Public Health.

La fiebre y la tos se asocian frecuentemente con varias enfermedades respiratorias como hemos visto, en la gripe y el resfriado. Pero el momento y los síntomas en el tracto gastrointestinal superior e inferior diferencian a la Covid-19. "El tracto gastrointestinal superior (es decir, náuseas/vómitos) parece estar afectado antes que el inferior (diarrea) en la Covid-19, lo que es lo opuesto a otras enfermedades respiratorias", señalan estos científicos.