Guía de los test de antígenos de farmacia: precio, uso y fiabilidad

El Consejo de Ministros aprueba este 20 de julio la autorización para que las farmacias puedan vender test de autodiagnósticos de la Covid-19 sin prescripción médica. Los casos positivos vuelven a aumentar peligrosamente y cualquier iniciativa para identificar posibles positivos y tomar decisiones que sirvan para frenar la pandemia es bienvenida.

Pero, ¿Cómo son los llamados test de antígenos de farmacia? ¿Cómo debemos usarlos y qué fiabilidad podemos darle al resultado que nos ofrezcan? ¿Cuánto nos costará su compra? Intentamos ofrecer todas las claves.

Guía de los test de antígenos de farmacia

Existen diferentes tipos de test de diagnóstico de COVID-19 en función de su objetivo. Podemos distinguir entre los test que nos informan sobre si existe infección en el momento de realizar la prueba (prueba PCR y pruebas de antígenos) y aquellos que nos informan de la respuesta inmune frente al virus (test de anticuerpos). La prueba PCR se procesa en el laboratorio y puede tardar varias horas.

Las pruebas de antígenos se procesan en el mismo lugar de su recogida y puede tardar pocos minutos. Precisamente para reforzar este tipo de pruebas se autorizan la venta de test en farmacias, en las que no será necesaria la intervención de un profesional sanitario para realizarse la prueba.

¿Cómo usar los test de autodiagnóstico de antígenos?

El test de autodiagnóstico de antígenos, de venta exclusiva en farmacias, puede ser de ayuda como complemento a otros métodos diagnósticos en el control de la pandemia de la COVID-19, al permitir detectar más casos y, por tanto, ofrecer más oportunidades de controlar la transmisión. Según la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS), conviene seguir minuciosamente las instrucciones de uso del fabricante y hacerse el test durante los siete primeros días desde la infección o en los cinco primeros días desde la aparición de síntomas, cuando la carga viral está en su punto más álgido.

Eso sí, todos comparten la misma pauta: un bastoncillo de unos 3 centímetros que hay que meter hasta el fondo de una fosa nasal -dependiendo de la marca, a veces vale sólo con saliva-, sin preparación previa, remover un par de veces y colocarlo en un pequeño medidor. En menos de 15 minutos el diagnóstico estará preparado: Si el resultado es positivo aparecerán dos líneas horizontales de color: la línea de test (T) y la línea de control (C) y si es negativo aparecerá una única línea horizontal de color: la línea de control (C). Es un test rápido con lo que el resultado de la prueba se obtiene en unos 15 minutos aproximadamente.

Conviene hacerse el test durante los siete primeros días desde la infección o en los cinco primeros días desde la aparición de síntomas

Hay que tener en cuenta que si al realizar el test no aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza solo la línea T, pero no la C, la prueba no es válida y se debe repetir. Se debe tener en cuenta la posibilidad de obtener resultados falsos positivos y falsos negativos, en caso de realizar la prueba sin tener síntomas o cuando la carga viral es baja.

¿Son fiables los test de antígenos de farmacia?

Más allá de los pequeños márgenes de error que siempre pueden producirse, la realidad es que uno de los aspectos más sorprendentes en este más de año y medio de pandemia es el alto porcentaje de fiabilidad que han presentado los productos científicos y su aplicación a la ciudadanía.

Según la AEMPS, para conocer la fiabilidad de un test, debes consultar los niveles de sensibilidad y especificidad en las instrucciones de uso. Los test serán más fiables cuanto más altos sean estos valores. La Unión Europea recomienda utilizar test con un mínimo de especificidad del 97 % y sensibilidad del 90 %. Puedes identificar un test de autodiagnóstico porque tanto en el etiquetado como en las instrucciones de uso consta el organismo notificado que lo ha evaluado, con sus dígitos de identificación, junto al marcado CE.

¿Cuánto nos costará el test en las farmacias?

Con la variante Delta provocando un tsunami de contagios en España, especialmente entre las gente más joven aún sin vacunar, disponer de este test en farmacias va a suponer una forma rápida y efectiva de seguir cumpliendo los protocolos para cuidarnos entre todos ¿A qué precio? Se preguntan algunos.

Ante la delicada situación económica del país algunas voces reclamaban que su precio en las farmacias fuera simbólico o que directamente se ofreciera gratis, pero la realidad es que, aunque no serán sufragados por la Seguridad Social, el precio final, que lo marcan las comercializadoras, y podrá variar algunos euros en función de la demanda que exista en cada establecimiento, no diferirá demasiado respecto a lo que cuesta en otros países de la UE: entre 7 y 10 euros.