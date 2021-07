¿Cómo funcionan los tests de antígenos de covid que se venderán en farmacias?

El Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para la venta de los test de autodiagnóstico de Covid-19 en todos los establecimientos farmacéuticos, sin necesidad de una prescripción médica. La decisión viene motivada por la creciente incidencia de casos en el país español como medida para contener la quinta ola.

Así lo confirmó Carolina Darias, ministra de Sanidad, durante el día de ayer: «Se hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica para identificar de forma más rápida la sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo en la población de 12 a 29 años».

Estos tests de antígenos permitirán detectar la enfermedad y para su compra no será necesario receta médica. Las farmacias podrán disponer entre sus productos con test de anticuerpos y de antígenos sin que se tenga que recurrir a la autorización del personal sanitario.

Cómo funcionan los tests de antígenos

Las pruebas de antígenos, disponibles en farmacia, son pruebas de detección rápida del virus, de manera que en pocos minutos podamos conocer si contamos con una infección activa del coronavirus. Este tiempo de respuesta por parte de la prueba de antígenos no suele sobrepasar los quince minutos de espera.

Los tests de autodiagnóstico funcionan de manera muy simple y pueden realizarse en la propia vivienda del consumidor, lo que numerosos expertos creen que no garantizará el control de los contagios, ya que su compra no obliga a ningún tipo de comunicación en caso de positivo. No obstante, estos tests se han convertido en el mecanismo más rápido y fácil de detectar el coronavirus.

Para su uso, según la AEMPS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, es primordial el momento en el que se vaya a realizar dicha prueba. Para conocer mediante estos tests si estamos contagiados con el virus, es fundamental realizar la prueba en los cincos días posteriores al contacto con la persona positiva, dado que en este momento el virus es más detectable.

Estos tipos de pruebas contienen tres tipos de productos: un bastoncillo, un tubo con líquido y un aparato detector. El bastoncillo deberá introducirse por alguno de los orificios nasales para, a continuación, introducir el bastoncillo en el tubo con líquido durante mínimo 15 segundos. Para finalizar echaremos varias gotas del tubo con líquido en la superficie del aparato detector. Tras una espera de pocos minutos, indicada por el fabricante, conoceremos si somos positivos o negativos.

Por normal general, los aparatos detectores de este tipo de pruebas contienen dos letras, C y T, referentes a las palabras «control» y «test». Si el resultado del test es negativo solo aparecerá una línea en la superficie de la letra C. Si por el contrario el resultado es positivo, aparecerán dos líneas en cada letra.

Las farmacias deberán disponer en sus establecimientos de tests validados por la AEMPS y deben contar con una especificidad del 97 %. En cuanto a la sensibilidad de la prueba está debe contar un valor mayor o igual del 90 %.