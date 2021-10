Humanoides 'Terminator' y una guerra energética protagonizan las nuevas predicciones de Elon Musk

No será la primera vez, ni probablemente la última, que las predicciones de Elon Musk ocupan más de un titular.

En esta ocasión, las declaraciones del fundador de Tesla se han dado en una entrevista durante la Code Conference celebrada en California. En ellas, este futurista ha aventurado a hacer predicciones sobre la incógnita de algunos de los temas más relevantes actualmente, a saber: las criptomonedas, las drogas psicotrópicas, Starlink, el problema energético y los robots.

Robots humanoides

Elon Musk ha previsto la llegada de unos robots que serán como los seres humanos (bípedos) pero infinitamente más inteligentes e interconectados.

Este millonario ha sostenido que si no los ha construido hasta ahora ha sido para no colaborar a conformar un futuro como el que se muestra en las películas de Terminator. No obstante, llegado este momento, Musk considera su llegada inevitable, de modo que ya está construyendo su propio humanoide que intentará "lo mejor posible" para evitar ese futuro tan distópico.

Grave problema energético

A pesar de que el fundador de Tesla lo ve como un "problema en el futuro", ya es una realidad y continuará con un empeoramiento progresivo en los próximos años. El motivo de este vaticinio se debe a que el actual sistema de producción energética está obsoleto y no posee la capacidad suficiente para dar respuesta a la creciente e imparable demanda. Pese a la transición energética hacia las llamadas 'energías verdes', Musk predice que este desarrollo tecnológico será insuficiente para absorber la imparable digitalización.

Criptomonedas

En el mismo momento en que los bancos centrales de las principales economías del mundo analizan los pros y los contras de las criptomonedas e intentan ponerles coto, Elon Musk señala lo erróneo de este planteamiento, dado que, según apunta, en la actualidad ya no es posible controlarlas; como mucho se podría ralentizar su avance, lo que no haría otra cosa acabar con la posibilidad de "reducir errores y la latencia del sistema monetario actual".

Drogas psicotrópicas

Elon Musk ha afirmado que tanto la legalización como la aceptación de estas sustancias por parte de la sociedad está más cerca que lejos. Apunta a que esto se va a propiciar gracias a un cambio generacional que dejará atrás las leyes de otra época y traerá consigo una visión de las drogas psicotrópicas más abierta, que supondrá la apertura de un nuevo mercado legal.

Starlink

Finalmente, ha adelantado que la red de satélites de comunicación de Elon Musk va a tener la posibilidad de ofrecer internet para cualquiera que tenga el equipo necesario, lo que supondrá un efecto ecualizador que cambiará el mundo. En la actualidad, el coste del equipo es de casi 500 dólares.