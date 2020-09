Listado de mascarillas retiradas del mercado

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que las mascarillas se vuelvan un elemento indispensable en el día a día de las personas. Desde que empezara la pandemia allá por el mes de marzo, los especialistas y el Ministerio de Sanidad han seguido unas directrices claras en las que las mascarillas y la distancia social son aspectos claves para evitar la propagación del virus.

Desde los inicios de esta crisis que ha asolado el país y ha dejado miles de muertos, las mascarillas han estado presento y no sin polémica. Muchos modelos, marcas y empresas han sido seguidas muy de cerca debido a la calidad de los productos y la eficacia real a la hora de combatir los agentes externos. Por ello, desde el Ministerio de Consumo se sigue actualizando una lista de las mascarillas que no son aptas para su uso ya que no cumplen la normativa de filtrado o por otros motivos más específicos en cuanto a los materiales que la componen.

Mascarillas que no cumplen los requisitos de consumo

El Ministerio de Consumo no cesa en su labor de garantizar la seguridad de los ciudadanos y actualiza una lista de productos que no son recomendables de cara a una mejora sanitaria. En cuanto a las mascarillas, las que han sido retiradas del mercado son: