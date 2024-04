Lost in Translation: las siglas inglesas y los anglicismos que más confunden a los españoles

El lenguaje está en constante cambio, y a un ritmo mayor que sus hablantes. Pero los españoles tenemos herramientas y sabemos salir del paso.

Tras escuchar términos que nos dejan descolocados en conversaciones en el trabajo o en el gimnasio, no dudamos en preguntarle a Google el significado de lo que acabamos de escuchar.

La plataforma de idiomas online Preply ha analizado qué preguntamos al buscador más conocido, revelando la falta de conocimiento de los españoles de abreviaturas inglesas como "LOL" o "FYI" o anglicismos como "hype". Términos que se entrelazan en varios aspectos de nuestra vida, desde el trabajo hasta la moda o la gastronomía.

La oficina, fábrica perfecta de anglicismos

Entre las diez siglas más buscadas; “FYI” o “BTW” son unos clásicos en los correos electrónicos, mientras “CEO” se refiere a los directores ejecutivos de las compañías, y “SEO” está también relacionado con una práctica habitual en redacciones o agencias de publicidad o marketing.

El ránking de anglicismos muestra, sin embargo, una tendencia diferente. Las palabras más buscadas, “random” o “crush” son usadas frecuentemente por la gente joven. Notamos de nuevo la influencia del plano laboral: “spam”, “manager” o “backup” se cuelan en la parte alta de la tabla.

¿Cuáles son las siglas más buscadas en Google?

El estudio de Preply, realizado en abril de 2024, permite conocer el volumen de búsquedas mensuales realizadas en España para conocer el significado de estas expresiones.

El top 5 de siglas lo encabeza “CEO” (Chief Office Manager), usado para nombrar a los directores ejecutivos de compañías (más de 22.000 búsquedas mensuales).

“NPC” (Non Playable Character), con más de 15.000, le sigue en segunda plaza. Es un término originario de los videojuegos que ha dado el salto al lenguaje de la Generación Z.

Completa el podio “POV” (Point of View), valido para expresar un punto de vista personal en el trabajo, pero también para crear memes.

En el top 10 entran también siglas para mostrar reacciones (“OMG” o “LOL”) y mostrar nuestro afecto a conocidos (“XOXO”).

Otras expresiones nacidas para ganar tiempo como “BTW” o “FYI” provienen del entorno laboral, mientras “ETA” (Estimated Time of Arrival) genera dudas entre los españoles.

Los españoles, más familiarizados con los anglicismos

El volumen de búsquedas respecto a los anglicismos más dudosos evidencia que los españoles estamos más familiarizados.

“Probablemente, llevan más años dentro de nuestro lenguaje y, además, es más sencillo deducir su significado al venir del inglés, mientras las siglas son abreviaciones de palabras que no conocemos directamente” señala Sylvia Johnson, directora de Metodología de Preply.

“Random” es el término más extraño para los españoles, si bien su nivel de búsqueda no llega a las 10.000 mensuales.

“Crush”, que se ha incorporado con gran éxito al lenguaje de jóvenes y millenials, aún despierta ciertas dudas, probablemente entre población más mayor.

En tercer lugar, “spam” sigue siendo un término que puede generar una conversación poco fructífera.

Más allá del trabajo y tecnología

“Vintage”, “look” o “aesthetic” muestran el potencial de la moda, mientras “detox”, “influencer” o “DIY” (Do it yourself) ponen en valor las tendencias de estilo de vida.

Para lo demás, el inglés es el lenguaje universal para unirnos expresiones a la moda también para mostrar vitalidad y vivir a tope, como “YOLO” (You only live once) o “FOMO” (Fear of missing out).

En definitiva, la introducción de estos elementos en conversaciones puede suponer un desconcierto en primera instancia por la novedad y falta de familiarización.

Pero, como apunta Johnson, “estos términos han llegado para quedarse ya que expresan sentimientos y nombran cosas útiles, por lo que poco a poco los españoles irán conociéndolos, e incluso usándolos”.