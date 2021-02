Mercadona le pone mucho azúcar a San Valentín

Este domingo se verán muchas sonrisas en los rostros de las personas enamoradas, unas sonrisas que van dirigidas a alguien especial en nuestras vidas y a la que queremos sorprender en un día clave en esto de "sentir mariposas". San Valentín llega con una novedad pasional y culinaria de la mano de Mercadona. La empresa con sede en Tabernes Blanques ha creado para esta ocasión tan especial corazones que encandilarán los sentimientos de las parejas más dulceras.

El Corazón Crujiente de Mercadona llega para dar un paso más en la relación gastronómica. Bajo el rojo pasión se esconde un pastel de nata y crema de avellana crujiente que lleva siendo todo un éxito en los lineales de los supermercados desde el pasado mes de enero. Además de este producto, aparece otro elaborado especialmente para San Valentín. Se trata del Corazón Chocolate de Mercadona, figura dulce con sabor a chocolate con leche.

Las empresas que han llevado a cabo estos majestuosos postres son Totaler Pastisfred, compañía que tuvo que adaptar una de sus líneas de producción de sus instalaciones de Montblanc (Tarragona), para desarrollar esta nueva e innovadora cobertura roja efecto espejo, y Totaler Vira Brands en Martorell (Barcelona), que se ha encargado de que los corazones chocolateros palpiten con más fuerza que nunca. Por último, Mercadona sigue con su estrategia a favor del medio ambiente y los dos productos llegan en envases de plástico completamente reutilizabas. Ademas, los consumidores podrán adquirirlos tanto en tienda física como en el canal online.

Mercadona entiende que es una fecha en la que no todo el mundo tiene ganas de corazones. Para aquellas personas que les gusta el dulce pero no tienen con quien compartirlo, la empresa de Juan Roig ha sacado a la venta los Bombones Delizze elaborados con barquillo crujiente, rellenos de crema de leche, avellanas y cacao, con una avellana entera en el centro, cubiertos de chocolate con leche y trozos de avellana. No hay problema si no se puede compartir ya que las 16 unidades vienen por separado en una práctica bandeja.

Para muchos San Valentín es un día inventado por las grandes compañías para hacer negocios. Otros, piensan que en una jornada no se puede ensalzar un amor que debe demostrarse durante todo el año. Aún así, comer es un auténtico placer y más cuando vivimos inmerso en una crisis general donde la amargura puede ser contrarrestada a la perfección con estas viandas azucaradas.