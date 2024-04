Muere O. J. Simpson, deportista, actor, presentador y juzgado por matar a su mujer

Muere el ex jugador de la NFL Orenthal James Simpson, más conocido como O. J. Simpson y protagonista de uno de los juicios más mediáticos de la historia, el que le sentó en el banquillo por la muerte de su ex mujer y un amigo.

La familia del también ex presentador de televisión confirmó la noticia a través de redes sociales, donde pidió que respetaran su privacidad. "Este 10 de abril, nuestro padre, Orenthal James Simpson, perdió la vida tras sucumbir ante su batalla contra el cáncer", se lee en la publicación.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.He was surrounded by his children and grandchildren. During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.-The Simpson Family