Exigen una ayuda a las familias para paliar el gasto en mascarillas

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus no sólo ha dejado miles de muertos a su paso, sino que la economía del país se ha resentido hasta tal punto que muchas familias no tienen cómo subsistir y buscan ayudas y medios por todos los rincones. Entre tanto gasto, se suma ahora el uso obligatorio de las mascarillas. Esta medida sanitaria ha provocado que las familias vean un gasto más al que hacer frente, un nuevo gasto fijo que viene a sumarse al resto de facturas, en un momento de incertidumbre e inseguridad.

Según datos oficiales de la OCU, la compra de mascarillas se ha convertido en una nueva factura que supera incluso en algunos casos a las de servicios como la luz, el agua o el gas. Solo equipar a los niños con las mascarillas que necesitan para la vuelta al cole supone un desembolso que puede oscilar de 36 euros a 324 euros, dependiendo del tipo de mascarilla que se compre, y el establecimiento donde se adquieran, pero el importe puede ser mucho mayor en caso de que el niño pertenezca a un grupo de riesgo. Y eso, multiplicado por todos los hijos de la familia...

100 euros al mes, es mucho para familias que no tienen prácticamente recursos para llenar la nevera. Por ello, desde hace meses, la OCU ya puso a disposición de los interesados la campaña "Mascarillas para todos", con el objetivo de que no hubiera nadie que no estuviera bien protegido, que no tuviera mascarillas por no poder pagarlas. Además, la OCU pide ayudas para este colectivo que tanto necesita.

España debe ayudar a sus habitantes con el objetivo de reducir el impacto económico que tiene en los hogares españoles el equiparse para evitar la propagación del virus. Deben establecer estrategias y poner en marcha ayudas similares a las que ya se han adoptado en otros países de nuestro entorno, como Alemania, donde se da un bono gastos escolares para todas las familias de 300 euros o Grecia, donde se ha previsto una partida de gasto para proporcionar mascarillas gratuitas a todos los alumnos y profesores.

Por ello, OCU se ha dirigido al Gobierno, en concreto a los Ministros de Educación y de Derechos Sociales, así como a las Comunidades Autónomas, pidiendo que se busquen soluciones, desde el bono o las ayudas, al reparto gratuito de mascarillas para ayudar a las familias en este momento de la vuelta al cole.