La OMS sigue sin descartar que el covid saliera de un laboratorio

Hace más de dos años que se conocía el primer caso de coronavirus en todo el mundo y aún no sabemos cuál fue el origen de este virus que desencadenó una pandemia mundial.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha publicado un nuevo informe sobre el origen del Covid-19, donde se han detallado cuáles han podido ser las causas del virus y el porqué de su rápida propagación.

En un principio, la OMS descartó la posibilidad de que el virus hubiese salido de un laboratorio de Wuhan. Sin embargo, en este último informe se han vuelto a abrir algunas hipótesis que estaban descartadas por ser extremadamente improbables. Una de esas hipótesis es la que apunta a un incidente de laboratorio.

Otros científicos siguen sosteniendo que el virus saltó de murciélagos a otros animales y de allí a los seres humanos.

Este informe publicado por la OMS ha sido elaborado por 27 expertos, dentro del Grupo de Asesoramiento Científico sobre los Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO). Este grupo de expertos se formó el año pasado para recomendar más áreas de estudio para comprender mejor los orígenes de la pandemia y la aparición de futuros patógenos. Estos expertos han indicado que se necesita un mayor acceso a los datos y mayores estudios para cubrir las lagunas que tienen hasta ahora todas las hipótesis.

La directora técnica del Covid-19 de la OMS, la Dra. Maria Van Kerkhove, ha explicado que "Estudiar los orígenes de cualquier nuevo patógeno o pandemia es increíblemente difícil". En el Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS también añadió "Hay mucho más trabajo por hacer, en China y en otros lugares".

La OMS ha señalado que la fuente de origen del virus aún no está clara, al igual que su introducción en el mercado de Wuhan, donde aún no se han podido determinar cómo se produjo el contagio inicial. Se está criticando a China por no haber completado los estudios para identificar las posibles fuentes de animales que podrían haber originado la contaminación ambiental, ya que es tarea y responsabilidad de dicho país.

En cuanto a la teoría de que el virus se escapó de un laboratorio, la OMS dice que no se han encontrado nuevos datos para evaluar al laboratorio como vía de entrada del SARS-CoV-2 a los humanos. No obstante, no descartan la teoría y aseguran que se seguirá investigando.