Participa en la elección del mejor árbol de Europa votando en esta web

Del 1 al 28 de febrero se puede votar a través de la página web de Tree of the Year por el Árbol Europeo del año 2021. La iniciativa, que cuenta con 11 años de vida, se compone de un sistema de votación donde se podrán seleccionar hasta dos árboles y se podrán seguir los resultados hasta la última semana del concurso. En esos últimos días la votación se realiza de manera secreta por lo que hasta el día de la ceremonia de entrega de premios no se conocerá el resultado real. Dicha gala de premios se celebrará el día 17 de marzo.

La encina aragonesa, uno de los participantes

Tree of the year busca para su galardón el árbol con la historia más interesante. Características como la antigüedad, la belleza, son secundarias en este caso en el que se valora esa historia que guardan detrás los participantes.

En esta undécima edición se cuentan con trece especies del continente europeo, entre los cuales ha entrado una especie española como uno de los participantes a mejor árbol europeo. Hablamos de una carrasca milenaria en la provincia de Huesca, en Lecina, denominada encina aragonesa.

La encina aragonesa cuenta con un tronco de siete centímetros de perímetro y alcanza una altura de 16 metros. Denominado como "el árbol de las brujas" esta especie lleva más de 25.000 votos. La historia que recoge la propia página Tree of the year es la siguiente:

"Cuenta la leyenda que en los tiempos en los que las brujas poblaban la Sierra de Guara, bailaban y celebraban alrededor de la carrasca. Mil años después, sigue siendo la unión con las personas la causa de que la carrasca continúe en pie en este pequeño pueblo del Alto Aragón de 13 habitantes. Los vecinos la elegían y siguen eligiendo para sus celebraciones, muy cerca de las casas, la carrasca, sorprende porque siendo un árbol tan antiguo, está tan vivo; el secreto seguramente serán los cuidados y compañía de los vecinos de Lecina y de aquellas brujas."

La encina además guarda una relación especial con Aragón. Además de aparecer en el escudo; en 2020, en plena pandemia, se plantaron hasta 731 carrascas en homenaje al trabajo de los sanitarios y en honor a las víctimas del coronavirus.

Competidores europeos

Entre los rivales de la encina de Aragón encontramos participantes con menos de los 26.000 votos que ya acumula la especie española. Entre ellos destacan "El antiguo árbol madre", de 345 años y de la provincia de Noord-Brabant en Holanda, "El árbol de Judas", de 345 años y de Mélykut en Hungría, "El árbol de chocolate de nuestros recuerdos" de 115 años en la provincia de Istria en Croacia o "El Pouplie", un álamo negro francés de entre 200 y 300 años.

Pero sin duda alguna uno de los claros favoritos por el público a mucha distancia de los demás, y cerca de la encina aragonesa, con 24.202 votos es el "Plátano de Curinga" en Italia. En la región de Calabria, esta especie, como la española, cuenta con 1000 años de antigüedad. Con vistas al mar Tirreno se alza sobre un pequeño arroyo donde aparece como "guardián" del bosque.

Hasta el 28 de febrero se pueden conocer las historias de multitud de árboles europeos y votar por nuestras favoritas en la web de Tree of the year, en una iniciativa que promueve el cuidado al medio ambiente y la conservación de las especies.