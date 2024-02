Rescatan a un niño atrapado en una máquina de gancho con peluches

La Policía de Australia publicó este jueves un vídeo con el rescate de un niño de tres años que se había quedado atrapado dentro de una máquina de gancho llena de peluches ubicada en un centro comercial del estado de Queensland.

El pequeño, identificado con el nombre de Ethan, accedió al interior de la máquina, donde se encontraban decenas de peluches, a través del hueco por donde se entregan los objetos que se han logrado agarrar.

En un vídeo publicado por la Policía, se ve al pequeño en una actitud relajada dentro del pequeño cubículo de cristal mientras los oficiales estudian cómo sacar al niño.

"Ethan muévete a la esquina de atrás. Cúbrete los ojos", le dice el padre al pequeño, quien sigue las instrucciones de su progenitor, antes de que un policía rompa el cristal de la máquina para sacar al joven.

Ethan and the Police: 1Claw Machine: 0Police were called in to rescue the adventurous Ethan, who had crawled up into a toy machine at a Capalaba shopping centre on Saturday. pic.twitter.com/E7szqYznjI