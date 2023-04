Prisión permanente revisable para el asesino del niño de Lardero

Se explica en la sentencia que en este caso no lo es porque "las circunstancias en las que se cometió este delito son tan graves que la única pena que procede imponer es la máxima legalmente prevista" y que también está recogida en la reciente ley.

Respecto al delito de agresión sexual, se aplica el tipo hipercualificado del Código Penal porque se ejecutó con una gran violencia, entre otras razones; y no la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, que solo sería posible si fuera más favorable al reo.

El magistrado, en su resolución, concluye que, a la vista de estos hechos, la pena no puede ser otra que la de prisión permanente revisable; y tiene en cuenta la agravante de reincidencia, ya que Almeida había sido condenado por los mismos delitos anteriormente y sus antecedentes penales no estaban cancelados.

El fallo judicial destaca lo declarado por los forenses en el juicio, que afirmaron que la violencia empleada por el condenado contra su víctima fue "extrema y brutal", dejando lesiones internas que no son habituales cuando se produce la asfixia por presión antebraquial; e, incluso, la fuerza que se empleó fue superior a la que se hace en los ahorcamientos.

Así lo ha anunciado este martes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja en una nota, en la que ha detallado la sentencia, de más de 200 páginas, y la pena que le ha impuesto el magistrado presidente el magistrado presidente del tribunal que juzgó en marzo a Almeida, quien estaba en libertad condicional desde abril de 2020. Esta pena, que es la máxima que recoge el Código Penal, fue solicitada por el fiscal y las acusaciones particular, ejercida por la familia del menor, y la popular, en nombre de la Asociación Clara Campoamor.

La familia del niño asesinado pide depurar responsabilidades

Gonzalo Martín, el portavoz de la familia de Álex, ha pedido que algún ministerio competente contacte con ellos para que se "depuren responsabilidades" por haber puesto en libertad condicional en abril de 2020 a Francisco Javier Almeida, un "asesino reincidente que estaba en la calle".

"Tanto a la familia como a mí, como portavoz, nos gustaría que algún miembro de una organización o de los ministerios que corresponda se pongan en contacto con nosotros, porque queda depurar responsabilidades", ha señalado Martín en declaraciones a los periodistas.

El también tío abuelo del pequeño ha recalcado que si Almeida no hubiera salido de la cárcel en abril de 2020 en libertad condicional, "en estos momentos no se estaría hablando de Álex". "Estamos satisfechos con la sentencia, pero esto no se queda aquí: es un punto y seguido. Pedimos responsabilidades y queremos que se cumpla la pena íntegra", ha recalcado.

Sobre la posibilidad de exigir esas responsabilidades desde el ámbito oficial, ha asegurado que la familia cuenta con la persona "idónea", Alicia Redondo, la abogada que ha ejercicio la acusación particular y popular en este proceso, de quien ha alabado "cómo ha luchado" en todo el procedimiento. Ha confiado en que "este asesino depredador se muera en la cárcel" porque es "un monstruo" que estaba en la calle a pesar de ser reincidente.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, Redondo ha reconocido que esta sentencia es "muy buena" y estima prácticamente todas sus peticiones.

"A nivel jurídico, estamos muy contentos, pero ojalá no tengamos que volver a estar en esta tesitura", ha agregado. La familia está "muy contenta" en relación a la labor de la justicia, pero tiene "un sentimiento agridulce" porque "Álex no está y esa es la realidad con la que ellos tienen que seguir lidiando cada día", ha recalcado.

Respecto a la condena, ha explicado que no hay una duración concreta de la prisión permanente revisable, que puede ser entre 25 y 35 años, dependiendo de la gravedad de las penas, y, una vez que se supera ese tiempo, se revisa en función de una serie de parámetros y se decide si se prolonga o se pasa a otro grado.

"No es una cadena perpetua porque en el ordenamiento jurídico español no existe, pero es lo más parecido que puede haber, ya que es la pena más grave que hay actualmente", ha reflexionado. Después, se sumarán los otros 15 años por el delito de agresión sexual, por lo que, ha insistido, se garantiza que esa pena va a tener "una duración bastante larga".