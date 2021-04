Reino Unido ofrece dos pruebas gratuitas de Covid a la semana a todos los ciudadanos del país

A partir de este viernes 9 de abril de 2021, el Gobierno de Reino Unido ofrecerá a toda persona mayor de edad contar con dos pruebas rápidas gratuitas para la detección del coronavirus. Así lo ha anunciado el gobierno inglés en el día de hoy, a través de un comunicado donde también se especifica que las pruebas podrán realizarse aunque la persona no cuente con síntomas patentes de contagio.

Actualmente, estas pruebas rápidas solo se encontraban disponibles para los sanitarios de primera línea, profesionales y residentes de hogares de ancianos, escolares y sus familiares, personas de riesgo y personas que no contaban con teletrabajo. Pues bien, con esta medida el gobierno da un paso más en su plan de actuación para contener el avance de la pandemia.

Boris Johnson ha destacado la importancia de esta actuación: "a medida que continuamos haciendo un buen progreso en nuestro programa de vacunas y con nuestra hoja de ruta para aliviar con cautela las restricciones en curso, las pruebas rápidas regulares son aún más importantes para asegurarnos de que esos esfuerzos no se desperdicien".

El total de contagios en Reino Unido ascendía el pasado domingo a 2.200 nuevos casos y una decena de fallecidos en las 24 horas previas.

Pruebas con entrega a domicilio

La Administración ha destacado en su comunicado la importancia de este paso, ya que "las pruebas periódicas están en el centro de los planes para reabrir la sociedad y la economía, ayudando a reprimir y controlar la propagación de variantes del coronavirus".

De esta manera, toda la población dispondrá de estas pruebas rápidas a partir del próximo 9 de abril. Esta medida se basa en concienciar a la población inglesa de realizarse estas pruebas para controlar los posibles brotes, de forma que la vuelta a la normalidad pueda acelerarse.

La decisión del gobierno inglés de incluir a todos los grupos de población, aunque no presenten síntomas evidentes del COVID-19, no es casual. Según datos que maneja la Administración, hasta una de cada 3 personas contagiadas por el coronavirus no mostraban síntomas previos, por lo que la posibilidad de contagio crece al no producirse confinamiento. Con la detección rápida que ofrecen estas pruebas, la persona contagiada podrá aislarse en el momento.

Con la llegada de este método al país inglés se han conseguido reconocer 120.000 contagios, por lo que con el aumento de estas pruebas a toda la población podrán salvarse aún más vidas y controlar de manera más eficaz los rebrotes. Las pruebas estarán disponibles, por el momento, en Inglaterra ya que Escocia, Gales e Irlanda del Norte se rigen por sus propias autoridades. Para acceder a las pruebas rápidas disponibles y evitar el mayor contacto, la Administración ofrece la entrega directa a domicilio, lugares de trabajo, escuelas y universidades, así como pruebas de su uso en estos últimos lugares.