Retiran un gel hidroalcohólico porque no desinfecta

Parece que la relación de España con Francia no acaba de enderezarse. Si los conflictos empezaron con diferencias políticas y deportivas, ahora un gel hidroalcohólico ha sido una nueva gota que ha hecho rebosar el vaso de la conciliación entre países. En concreto, La Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraudes de Francia ha ordenado retirar de las tiendas un gel hidroalcohólico fabricado y distribuido desde España por no tener "eficacia antibacteriana y antiviral".

Desde el mes de julio, el portal de alertas de la Comisión Europea lleva avisando de este incidente y calificándolo como "grave". Se trata de un gel hidroalcohólico de la marca "On Dermo" y según se aprecia en la etiqueta lo produce el Grupo Colmar, dedicado a artículos de marca blanca y que distribuye Ramros Trading, compañía con sede en la localidad catalana de L'Hospitalet de Llobregat.

El gel hidroalcohólico, en tiempos de crisis, se vendía a 16 euros el botella de medio litro y la noticia ha caído como un jarro de agua fría en una empresa que lleva más de veinticinco años dedicándose al comercio internacional de productos de higiene personal, del hogar y alimentación.

Aunque no son muchas las alertas por este tipo de productos, el país galo ya ha denunciado 4; tres productos de origen turco y el español. En pleno revuelo por los acontecimientos, la empresa española afirma que Francia "ha cometido un grave error" y pondrá el asunto en manos de sus abogados para limpiar, de alguna manera, su imagen ante los hechos de los que se les acusa.

Muchas empresas están viendo un nuevo mundo en el negocio de los geles y los productos sanitarios. Por ello, muchas empresas están cambiando su manera de trabajar y las diferencias conceptuales pueden llevar a este tipo de conflictos. La dirección de consumo francesa ha considerado que el gel "On Dermo" es un biocida y no un producto cosmético, lo que la empresa dice que es. Cumplan los requisitos demandados o no, las diferencias interpretativas han llevado a este punto. En esta línea, Joan Francesc Pont, el abogado de Coronas Abogados que lleva el caso de Ramros Trading, no está de acuerdo con esta interpretación. "Yo creo que es el fabricante el que decide si saca un producto como biocida o no. Ellos han sacado este producto como no biocida. La normativa de hidrogeles ordinarios la cumplen perfectamente".

En defintiva, un nuevo lío entre unos países vecinos que ya llevan varios años con un "tira y afloja" donde los conflictos han sido protagonistas.