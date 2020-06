Sanidad ampliará los PCR a los contactos directos de positivos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmó ayer que se prevé ampliar las pruebas PCR a los contactos directos de las personas infectadas, aunque no tengan síntomas, en una decisión que previsiblemente se tomará en el consejo interterritorial de sanidad. En una entrevista a TV3, apeló a la responsabilidad individual de los ciudadanos a la hora de afrontar la nueva etapa de desconfinamiento de la pandemia, en la que se prevé cambiar los protocolos epidemiológicos para poder atajar posibles nuevos casos de forma rápida.

Uno de estos cambios será hacer pruebas PCR a los contactos estrechos de las personas que den positivo, incluso sin síntomas, una decisión que aún no se ha tomado definitivamente porque el ministro quiere consultarlo con los responsables de salud de las comunidades autónomas, precisó.

A su juicio, los servicios asistenciales "han hecho un trabajo magnífico" en los últimos tres meses de pandemia, una grave situación que ha supuesto "una buena lección de humildad para todos", opinó. Una de las lecciones aprendidas en esta pandemia, indicó el ministro, es la necesidad de "reforzar los servicios de salud pública, con más recursos y medios" y también el Sistema Nacional de Salud.

La última Guía para la Identificación y Seguimiento de Contactos de casos de Covid-19, publicada en mayo por Sanidad, considera contacto estrecho a las personas, tanto sanitarios como familiares, convivientes y compañeros de trabajo, que hayan tenido contacto con una persona confirmada de Covid-19 desde 48 horas antes del inicio de síntomas y hasta el momento en el que el caso es aislado.

Además, para que sean consideradas como tales deben haber proporcionado cuidados al enfermo, haber estado en el mismo lugar, a una distancia de menos de dos metros y durante más de 15 minutos, o haber viajado en un medio de transporte público de largo recorrido. En la actualidad, y hasta que no se apruebe el nuevo protocolo, se pone en cuarentena de 14 días a los contactos estrechos, y sólo se hace esta prueba a las personas que presenten sintomatología compatible con la infección del nuevo coronavirus.

Illa descartó, por otra parte, que Sanidad se plantee recentralizar algunas de las actuales competencias en salud que tienen las comunidades, y respondió a la pregunta con un contundente "no estamos en esto". Asimismo, Sanidad es reticente a realizar PCR para detectar el coronavirus de forma masiva a todos los turistas que lleguen a España, según admitió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Simón se pronunció así después de que Canarias propusiera realizar estos test a todas las personas que vengan de fuera del espacio Schengen, y al menos a un 25% de los ciudadanos de países de esta zona. "El Ministerio de Sanidad no es muy proclive a realizar este tipo de pruebas masivas. No obstante, las decisiones finales ya son de las comunidades autónomas", señaló Simón. Sin embargo, el doctor destacó la necesidad de valorar tanto los criterios sanitarios como los aspectos logísticos a la hora de implantar esta medida. Y es que, según argumentó, una persona que ha dado positivo se tiene que aislar, si bien una que ha dado negativo no significa que no esté infectada, por lo que puede dar una sensación de "falsa seguridad". En este sentido, subrayó la necesidad de hacer un seguimiento a todos los que den negativo en el PCR con el fin de comprobar si en unos días presentan síntomas.

Paralelamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió ayer de que la dexametasona, el esteroide que ha conseguido reducir considerablemente la mortalidad en casos graves, sólo debe utilizarse en pacientes críticos, no como fármaco para evitar el contagio. "Es especialmente importante subrayar que hay que usarlo con supervisión médica, no es un fármaco para casos leves ni puede tener uso profiláctico, es un antiinflamatorio muy potente", aclaró el director ejecutivo para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.

El experto explicó que la dexametasona facilita el acceso al oxígeno del paciente ventilado o intubado, "pero no es un tratamiento en sí mismo", y advirtió de que "los esteroides pueden facilitar la reproducción de virus en el organismo humano", por lo que podría estar contraindicado en casos leves de Covid-19.

Ryan subrayó que el descubrimiento es "un gran paso adelante, pero se necesitan más en esta lucha", y destacó que deben recopilarse datos más completos. "No es el momento de correr y cambiar las prácticas clínicas de forma apresurada", aseguró.