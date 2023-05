Sanidad insta a vacunarse contra la viruela del mono pese al fin de la emergencia

El Ministerio de Sanidad ha instado a potenciar la vacunación frente a la viruela del mono (mpox) para prevenir la enfermedad, especialmente a las personas puedan tener mayor riesgo de contraerla.

Tras el fin de la emergencia sanitaria declarado recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Sanidad ha seguido las recomendaciones del organismo internacional de "no bajar la guardia y mantener el esfuerzo para el manejo a largo plazo de la enfermedad".

En España se recomienda la vacunación, antes de estar expuesto al virus (profilaxis preexposición), en aquellas personas susceptibles a infectarse por sus conductas y prácticas sexuales no protegidas o después de haber tenido contacto con el virus (profilaxis posexposición), a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.

La estrategia actual de vacunación preexposición prioriza a personas que mantengan prácticas sexuales no protegidas, fundamentalmente, pero no exclusivamente, el colectivo de hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), especialmente a quienes tienen alto intercambio de parejas sexuales, practican sexo en grupo y/o que han presentado ITS recientemente.

Con el mensaje ¿Viruela del mono (mpox)? Porque el virus no se ha ido. Piensa en Vacunarte, el Ministerio de Sanidad invita a protegerse contra el monkeypox acudiendo a alguno de los centros de vacunación repartidos por todas las comunidades y ciudades autónomas.

La acción de comunicación cuenta con diferentes materiales que se difundirán de manera on line: vídeos, infografías y banners. Los materiales se han realizado de manera coordinada entre el Ministerio de Sanidad, el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, sociedades científicas y ONG. Las entidades colaboradoras pueden consultarse en este listado ReadSpeaker Escuchar.

Recomendaciones de la OMS

La quinta reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS sobre el brote de viruela del mono, celebrada el pasado 10 de mayo, constató la reducción significativa de la incidencia y la ausencia de cambios en la gravedad y la manifestación clínica de la enfermedad. Por ello, la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional por mpox.

A la vez, sin embargo, la OMS recomendó a los países seguir vigilantes para combatir este virus, que no ha desaparecido. Entre otras medidas, los Estados que forman pate de la OMS, entre ellos España, se han comprometido a seguir poniendo a disposición vacunas para la primovacunación preventiva (previa a la exposición) y la vacunación posterior a la exposición para las personas y los colectivos con elevado riesgo de contraer la infección.