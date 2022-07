¿Significa algo el orden de personas que han visto tus historias en Instagram?

Las redes sociales no dejan de actualizarse e introducir nuevas características que buscan mejorar la experiencia del usuario. En 2016, Instagram lanzó sus Historias, pequeñas piezas de imagen o vídeo que desaparecían a las 24 horas (aunque los usuarios pueden revisitar las suyas desde el archivo de la aplicación). Posteriormente llegarían otras funciones como los Reels (vídeos cortos para luchar contra la competencia de TikTok), o la posibilidad de comprar productos de tiendas desde el perfil de los vendedores.

¿El orden de las historias tiene algún significado?

La respuesta a esto es sí. El orden en el que Instagram presenta las historias a sus usuarios no es inocente, sino que depende de una cosa concreta: la interacción entre las cuentas. Es decir, y según recogen desde ¡Hola!, en tu página aparecerán primero las historias de la gente con la que más sueles relacionarte (comentarios, me gustas, reacciones en las historias, todo cuenta). No aparecen primero las historias de un conocido con el que apenas tienes ya relación, pero seguramente sí que lo harán la cuenta de tu mejor amiga o de alguno de tus famosos favoritos al que comentas todas las publicaciones.

Y si a ti te aparecen en determinado orden las historias de la gente con la que más interactúas, esto también sucede en el sentido contrario: para algunos perfiles tus historias aparecerán antes que las de otros usuarios. Es decir, es bastante probable que si alguien es de los primeros en ver tu última historia en la playa se deba a que ha interactuado tanto contigo que tus historias tienen prioridad en su perfil.

Otra de las cosas que Instagram permite hacer a sus usuarios es consultar datos más técnicos de sus Historias. Por ejemplo, más allá de saber quiénes han visto tu historia, permite conocer el número de cuentas totales a las que ha llegado, cuántas de esas personas eran tus seguidores, han interactuado o han saltado hasta la siguiente historia. Esto es muy útil para aquellas personas que trabajan con redes sociales o no lo hacen, pero quieren conocer los entresijos de la aplicación un poco mejor. También para aquellos que quieran mejorar sus datos o, simplemente, sienten curiosidad y quieren cotillear un poco más.