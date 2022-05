¿Van a quitar los filtros de Instagram?

A punto de cumplir las bodas de plata en nuestro país las redes sociales han protagonizado numerosos giros de guión en lo que a su uso se refiere. Generación Z, Millennials, Generación X, Baby Boomers...Varias generaciones están creciendo con el nacimiento y auge de esta poderosa herramienta comunicativa que engancha a más del 90% de los jóvenes.

TikTok, Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram, como no podía ser de otra manera, lideran su preferencia a la hora de encontrar contenido divertido, ver qué están haciendo sus amigos, comunicarse, descubrir música y ocupar su tiempo libre. Terminan condicionando, en gran medida, su estilo de vida y forma de comportarse ante los demás.

En Instagram la imagen prima por encima de todo y muchos han criticado la distorsión de la realidad que puede generar en muchos adolescentes, ocasionando baja autoestima, aislamiento, depresión y ansiedad por hacer ver algo que no eres pero crees que es lo que es necesario hacer. La imagen de perfección física que se muestra en ella es cada vez más criticada y por ello una corriente de opinión cada vez más fuerte solicitaba cambios en el uso de los famosos filtros de la aplicación

¿Se acabaron los filtros en las Stories?

¿Ha hecho caso Instagram a estas quejas? Esta es la pregunta que se plantea en estos momentos después de que en las últimas horas varios usuarios de iOS hayan denunciado fallos a la hora de usar estos filtros en las stories de Instagram.

Han eliminado todos los filtros que modifican la cara en insta y sinceramente creo que es lo mejor q ha hecho instagram en muuuucho tiempo — 𝕷𝖆𝖚𝖗𝖆 ❤️‍🔥 (@LauraAguilar_8) May 26, 2022

Mientras algunos como @LauraAguilar_8 aplaudirían la medida en caso de confirmarse que es una prueba con intención de implementarla en un futuro no muy lejano, desde el equipo de Instagram siguen sin confirmar ni desmentir nada el respecto, algo que inquieta a los más amantes de las orejas de conejo, los ojos saltones o las sonrisas convertidas en llantos a través de los famosos filtros.

si no vuelven a poner los filtros de insta me voy a snapchat a usar el filtro del perro — Angeline (@bujandx) May 26, 2022

Si no vuelven a poner los filtros de insta me voy a snapchat ha amenazado Angeline en una posibilidad que puede hacer que un núcleo duro de adolescentes acostumbrados a ese tipo de interface regrese a sus orígenes en busca de algo que necesitan y ahora ya no tienen.

Instagram preparaba novedades para este 2022. Recientemente anunció cambios en sus mensajes directos y es cierto que en las últimas semanas se había deslizado desde el mundo Zuckerberg que pretendían hacer algo que les diferenciara de TikTok, algo que podría pasar por renunciar a cientos de filtros que se había demostrado enganchaban a sus usuarios, pero habrá que esperar acontecimientos para ver si es algo que volverá a su cauce con una sencilla actualización o los que deben actualizar sus preferencias son los usuarios.