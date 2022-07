Sumisión química: qué es y qué hacer en caso de notar un pinchazo

El regreso de los Sanfermines a Pamplona ha quedado empañado por las denuncias de al menos 4 mujeres que afirman haber sufrido un pinchazo en la pierna durante las fiestas, con posteriores síntomas de mareo e incluso sensación de pérdida del conocimiento. Dados los datos proporcionados por las víctimas, se activó el protocolo para casos de sumisión química y la policía foral investigó los hechos.

¿Qué es la sumisión química?

Este término hace referencia al uso de sustancias psicotrópicas contra una persona, con el objetivo de rebajar sus defensas y capacidad de reacción y decisión, haciendo que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad para posteriormente cometer delitos contra la misma, como robos o agresiones sexuales. Muchas veces las mujeres son las víctimas de este tipo de casos y siempre hay que tener precaución puesto que estas drogas pueden ser administradas a través de su ingesta (por ejemplo, en bebidas) o, como los casos que se han investigado, mediante una inyección.

De sospechar que alguien puede ser víctima de sumisión química, es importante acudir lo más rápido posible a un hospital, en el que se iniciará el protocolo adecuado y se tomarán las muestras necesarias. Esto es clave, puesto que las drogas desaparecen del organismo con el tiempo.

Respecto a lo que se puede hacer para evitar, dentro de lo posible, ser víctima de este tipo de delitos, y aunque el foco debe estar siempre en el agresor, en "Sumisión química. Guía informativa para adolescentes y jóvenes", de la médica forense Esperanza López Hidalgo, se recomienda no abusar del alcohol, no tomar drogas y vigilar las bebidas y comida: en el momento en el que las sirven o preparan, no descuidarlas posteriormente (especialmente si se está de fiesta) y desconfiar de bebida y comida que nos ofrezcan, pero no hayamos pedido.

López Hidalgo también incluye un listado de síntomas que tener en cuenta, como: visión borrosa, sueño excesivo, dificultad a la hora de moverse, ver u oír cosas raras o no recordar qué ha pasado en las horas anteriores. También recuerda que lo más importante es "que tú sabes que ha pasado algo, pero no puedes pensar con claridad" y que, pase lo que pase, la víctima no tiene la culpa.