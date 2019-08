'Thanks for my life', la plataforma online que permite hacer un testamento para las redes sociales

A finales de 2018 nació 'Thanks for my life', una empresa que permite realizar un testamento sobre las voluntades con sus redes sociales que tengan los usuarios de la misma. “Es devastador que las redes sociales sean una parte tan grande de nuestras vidas y que sea una de las facetas menos controladas a nivel legal, especialmente después de que una persona muere”, indica Estanis Simon, responsable de proyecto de Thanks for my life.

A través de esta plataforma, los usuarios podrán elegir qué quieren hacer con sus cuentas, una vez hayan fallecido. Así, el usuario tendrá que introducir los nombres de tres personas en el momento de su registro, que serán quienes notifiquen el fallecimiento del usuario y reciban los datos y las voluntades del mismo.

Del mismo modo, los clientes de 'Thanks for my life' podrán elegir si se cierran las cuentas, si permanecerán abiertas, aunque inactivas, o si se quiere escribir un post de despedida tras fallecer, entre otras posibilidades. Todo ello es más complicado sin este testamento virtual. Según afirma Simon, "las plataformas de redes sociales te deben dar acceso a las cuentas si se demuestra el fallecimiento de una persona y si acreditas ser familiar de primer orden, pero el trámite es arduo".

Otras posibilidades

'Thanks for my life' ofrece también otras posibilidades, como decidir cómo debe ser tu despedida o qué hacer con tu cuerpo. El usuario podrá elegir si quiere una ceremonia, o no, si habrá música en ella o qué fotos o vídeos se emitirán, en el caso de ser requerido por el fallecido. Asimismo, también tiene la posibilidad de donar sus órganos.

Aunque este testamento virtual no es legalmente vinculante, tal y como afirma su responsable, con este escrito de voluntades, los allegados podrán conocer los deseos sobre algunos temas que normalmente no se mencionan en un testamento tradicional, como las redes sociales.

Servicio premium y seguridad

A pesar de ofrecer un servicio gratuito, la empresa da la opción de otro premium con sus respectivas ventajas. En el gratuito, los usuarios podrán elegir su futuro, una vez fallecidos, pero sin poder incluir documentos adjuntos que puedan ser necesario, al igual que, por ejemplo, sólo podrá detallar un único acto de despedida. Por su parte en el servicio de pago, los clientes podrán detallar mucho más su porvenir, una vez ausentes, así como incluir cualquier documento.

La pregunta para muchos será qué riesgo se corre al introducir tanta información personal en una base de datos. Al respecto, la empresa informa que, con los medios a su alcance, se harán todos los esfuerzos para que los datos no caigan en manos de terceros, asimismo los datos "se guardan encriptados en distintos servidores y por separado; de esta manera nadie puede acceder a ellos".