Tom Cruise amenaza con despedir a varios trabajadores por saltarse las medidas contra el coronavirus

El actor de Hollywood, Tom Cruise, parece tomarse la pandemia con mucha seriedad y así se lo dejó ver a algunos de los integrantes que están trabajando en la próxima entrega de 'Misión Imposible 7'. Completamente encolerizado, se dirigió a varios de los componentes del set de grabación al verlos no cumplir unas reglas y medidas sanitarias que Cruise, como productor de la película, había implantado.

Varios miembros del equipo estaban estudiando unas imágenes de una de las escenas sin mantener la distancia de seguridad establecida por protocolo, en ese momento, el de Siracusa no dudó en dirigirse a ellos y reprocharles una actitud que podría mandarlos al paro. “Si te veo hacerlo de nuevo, te vas. Y si alguien de este equipo lo hace, se acabó todo. Eso lo digo por ti y por él. No vuelvas a hacerlo nunca más". Visiblemente enfadado, no quedó ahí la cosa y siguió lanzando realidades como puños a unos trabajadores que solo sabían oír y callar ante la estrella de la gran pantalla.

Para Cruise, lo más detestable de dichos actos es que no entiendan que "están en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Estamos creando miles de puestos de trabajo". Además, tiró de concienciación y fue claro al afirmar que no admite este tipo de conductas cuando la realidad es que "la gente está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada". Antes de seguir con la jornada laboral, Tom Cruise abandonaba la escena mientras lanzaba un último mensaje; "no vamos a cerrar esta maldita película, ¿se entiende?. Si vuelvo a ver este tipo de conductas, estáis fuera".

Misión Imposible 7, una película complicada

Misión Imposible 7 se ha convertido en una película con un título muy propicio. La próxima entrega lleva rodándose bastante tiempo y ha sufrido numerosos retrasos por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En este sentido, Tom Cruise es el productor y uno de los encargados que elaboró todas las medidas sanitarias por lo que su enfado está más que justificado.

Durante el rodaje ha habido varios momentos de crisis debido al positivo de numerosos trabajadores en producciones como las de Italia, en la que 150 extras no pudieron realizar su cameo por este tipo de problemáticas que consiguieron solventar entre Cruise y el director de la película, Christopher McQuarrie.

Tom Cruise siempre ha estado muy concienciado con la labor social y, durante la epidemia, se le ha visto siempre tanto en su profesión como fuera de ella, siguiendo a rajatabla todas las medidas de seguridad y muy atento a que se cumplan por parte de su equipo.