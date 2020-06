Truco casero para llevar con facilidad la mascarilla: nos lo enseñan en Tik Tok

Con la llegada de la ‘nueva normalidad’ el uso de la mascarilla es obligatorio casi cada vez que tengamos que salir de casa. Este elemento que se ha convertido en uno más de nuestra indumentaria y parece que nos acompañará durante mucho tiempo, puede llegar a ser bastante incómodo si lo llevamos durante mucho tiempo.

Muchos se quejan del dolor que les producen las gomillas que se sujetan a las orejas, pero, un usuario de Tik Tok llamado Pío del Castillo, ha compartido un truco casero y al alcance de cualquiera que hará que nunca más te molesten las orejas por las gomillas de las mascarillas.

Es un truco casero y muy sencillo para el que solo necesitas una camisa vieja. Según explica del Castillo en su vídeo, solo tienes que cortar las parte central de la camisa (las parte por la que se abrocha) en la que coincidan dos botones que deben quedar en los extremos. Al colocarte la mascarilla solo tienes que enganchar las gomas de las mascarillas en ambos botones y colocarlo en la parte trasera de la nuca. De esta forma, ya que el trozo de tela es el que sujeta las gomas, al no estar enganchadas a las orejas y no hacer presión sobre ellas, no te volverán a doler cuando lleves la mascarilla.

¿Cómo colocarte la mascarilla?

Los expertos inciden en la importancia de tomar las medidas adecuadas a la hora de ponernos o quitarnos las mascarillas. En primer lugar, la higiene es fundamental, y recuerdan que es imprescindible lavarse bien las manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico antes de coger la mascarilla. Además, antes de lavárnoslas, los anillos, relojes o pulseras deben ir fuera ya que son focos de acumulación de microorganismos.

Los expertos hacen especial hincapié en que no hay que tocarla nunca por la parte interior, ya que esta es la zona en contacto con la nariz y la boca y no podemos arriesgarnos a contaminar esa parte. Para que quede lo más ajustada posible a la cara, deberemos colocar las gomillas en las orejas y posteriormente hacer una pinza en la zona de la nariz (la mayoría cuentan con un alambre o algún elemento de metal que nos facilitará saber cuál es la parte superior de la mascarilla). También es importante que cubra la mayor superficie posible de la cara, así que estira la parte de papel para cubra perfectamente nariz, boca y barbilla.