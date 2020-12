La UE informó en abril de que se podía bajar el IVA de las mascarillas sin ser sancionados

El Gobierno de España podría haber rebajado al inicio de la pandemia el IVA de las mascarillas sin temor a recibir una sanción de la Comisión Europea. Así consta en la misiva que el órgano ejecutivo de la UE hizo llegar a todos los estados miembros a principios de abril y del que se hace eco Maldita.es.

Según el medio, que ha podido acceder ahora a esa comunicación a través de una solicitud a la propia la Comisión, "el Ministerio de Hacienda recibió el 3 de abril la comunicación en la que la Comisión Europea aseguraba que no iban a sancionar a los Estados miembros que bajasen el IVA de productos necesarios durante la pandemia por el coronavirus", entre ellos, las mascarillas.

Maldita.es aclara también que en la carta, ahora divulgada, consta que se iba a aplicar hasta julio la exención del IVA en la importación de "bienes necesarios para combatir la Covid-19", aunque no a la venta directa de estos productos en cada país.

Sin embargo, la Comisión había propuesto en 2018 "una modificación de la Directiva europea que sí permitiría a los Estados miembros hacer esa exención del IVA a las mascarillas para el consumidor final y que, desde 2016, el criterio europeo es no sancionar a los Gobiernos que puedan incumplir una normativa cuando hay una propuesta legislativa pendiente de aprobarse que permitiría realizar esa acción".

Después de varios meses de debate, y tras conocerse que varios estados miembros ya habían realizado la bajada del impuesto, el Gobierno anunció a principios de noviembre la reducción del 21% al 4% del IVA de las mascarillas, decisión que, según la portavoz María Jesús Montero, su ministerio había tomado tras la confirmación de la Comisión Europea: "Tomamos esta decisión una vez que la comisión europea nos confirmó por escrito que no abrirá procedimiento de infracción a nuestro país por incumplir la normativa", aseguró en noviembre la ministra.

Sin embargo, y según Madita.es, esta comunicación fue enviada el pasado 3 de abril a todos los estados miembros. No obstante, desde el Ministerio insisten en que "No nos quedaba claro si se iba a sancionar o no", según ha recogido Maldita.es de fuentes de Hacienda.

España, de los últimos países en reaccionar

En otros países, sin embargo, no hubo lugar a dudas. Portugal, Italia o Francia decidieron por esas fechas la reducción del IVA de las mascarillas.

Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba que la reducción del precio de las mascarillas no era "una decisión del Gobierno de España", puesto que hay "un reglamento europeo, que impide bajar el IVA de las mascarillas", en Francia, por ejemplo, se aplicaba un IVA del 5,5% desde el pasado mes de mayo, mientras que el precio máximo de la mascarilla quirúrgica se estableció en 0,95 euros.

Con respecto a Italia, su Gobierno fijó que el precio máximo de la unidad en 0,50 euros. Además, el IVA con el que se gravan las mascarillas es del 0% hasta 2021, aunque el año próximo se subirá al 5,5%.

Portugal, a través de una orden del 7 de mayo, redujo el IVA de las mascarillas de un 23 % a un 6 % hasta el 31 de diciembre de 2020.