Una youtuber explica cómo hacer varios modelos caseros que se están utilizando por los servicios sanitarios de nuestro país durante la crisis provocada por el coronavirus.

Realiza con plástico, mascarillas, cuerdas y cintas varios modelos de escudos faciales antisalpicaduras que, ante la falta de medios, podrían servir como una emergencia.

Mascarillas caseras

La rápida expansión del coronavirus en España ha generado un desabastecimiento de material sanitario para prevenir su contagio, como son mascarillas, guantes o geles desinfectantes.

Encontrar una mascarilla en cualquier farmacia es misión imposible y muchas personas han buscado soluciones alternativas recurriendo a la creatividad para hacer mascarillas caseras. Aunque no tienen efectividad contra el coronavirus, puesto que no se pueden usar como equipo sanitario en hospitales, sí tienen un uso higiénico y que podemos ponernos para bajar al supermercado, a pasear al perro, etc.