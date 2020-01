Así es la mascarilla N95, recomendada para evitar el coronavirus

El coronavirus, también conocido como neumonía de Wuhan, se ha convertido en una gran preocupación mundial tras detectarse diferentes casos en países de Asia, América, Europa e incluso Oceanía. Pero, ¿es posible no contagiarse con el coronavirus? ¿Se pueden poner medios? La respuesta es clara: sí. Los consejos de las autoridades son los mismos que con cualquier otra enfermedad vírica y que se puede contagiar por el aire. No salir en exceso de casa, evitar aglomeraciones, y ser cautos con la limpieza y los lugares frecuentados son esenciales, junto a quizás la más importante de todas: la mascarilla.

El respirador N95

Los expertos recomiendan el respirador N95 (una farmacia ya ha hecho negocio inflando los precios y ahora ha sido sancionada) con mascarilla de filtrado, que tiene buen ajuste y no deja huecos para que entre en aire.

Los respiradores N95 con mascarilla de filtrado son una parte importante del control de infecciones en los entornos de salud. De modo diferente a las mascarillas quirúrgicas, los respiradores están diseñados específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas que se encuentran en el aire, como son los virus. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

No se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas ya que no proveen la protección adecuada, estas mascarillas son una barrera de protección para grandes gotas y no son efectivas para filtrar pequeñas gotas y partículas del aire, ni previenen la entrada de ésta alrededor de la mascarilla cuando la persona que la usa inhala, por lo que no deben usarse en los sitios donde se encuentra un paciente.

¿Cómo utilizo una mascarilla respiratoria N95?

Antes de ponerse la mascarilla N95 deber tener las siguientes consideraciones:

- La mascarilla se tiene que ajustar bien sobre la cara para prevenir que los microbios entren. Las mascarillas vienen en diferentes tamaños. Utilice la mascarilla que se ajuste más apretadamente a su cara.

- Será necesario utilizar la mascarilla de la manera correcta cada vez que visite a la persona enferma o no le protegerá de los microbios. Si la mascarilla no le queda bien usted también podrá enfermarse.

- Póngase la mascarilla antes de entrar en el cuarto con la persona enferma.

- No se quite la mascarilla hasta que esté fuera del cuarto de la persona enferma y la puerta esté cerrada.

- La mascarilla respiratoria no le protege si se ensucia o si se moja, por lo que si sucede ésto póngase una mascarilla limpia.

-Si usted empieza a tener mareos o dificultad para respirar, salga del cuarto de la persona enferma y quítese la mascarilla.

- Póngase la mascarilla antes de volver a entrar al cuarto donde está la persona enferma.

- Cuando se retire del cuarto del paciente tire la mascarilla al contenedor de desechos fuera del cuarto de la persona enferma.

-Use una mascarilla nueva cada día que visite a la persona enferma.

Reutilización de mascarilla o respirador N95

Puede ser reutilizada por la misma persona. La reutilización del respirador N95 existen restricciones que limitan el número de veces que se reutiliza; de modo que la reutilización del respirador N95 está indicada como "reutilización limitada".

La reutilización segura de N95 se ve afectada por una serie de variables que afectan la función del respirador y la contaminación a lo largo del tiempo, por lo que debe descartarse antes de que se convierta en un riesgo significativo para la transmisión o se reduzca su funcionalidad.

Se debe limitar la posible contaminación de la superficie del respirador N95 (por ejemplo el uso de barreras para evitar la contaminación por pulverización de gotas):

-Indicar al personal que refuerce la necesidad de minimizar el contacto innecesariocon la superficie del respirador.

- Estricta observancia de las prácticas de higiene de las manos y la adecuada técnica de colocación y desmontaje delrespirador.

- Deseche los respiradores N95 después del uso durante los procedimientos de generación de aerosol.

- Deseche los respiradores N95 contaminados con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos corporales de los pacientes.

- Deseche los respiradores N95 después de un contacto cercano con cualquier paciente infectado con una enfermedad infecciosa que requiera precauciones de vía aérea.

-Deseche cualquier respirador que esté obviamente dañado o cuando se vuelva difícil respirar.

- Utilice una máscara que pueda limpiarse o una máscara quirúrgica sobre un respirador

Procedimiento para ponerse la mascarilla N95

- Tome la parte ancha de la mascarilla en la palma de su mano, con la parte angosta tocando sus dedos.Las cintas deben estar por debajo de su mano

- Ponga la parte ancha de la mascarilla por debajo de su barbilla o mentón. Cubra la nariz con la parte angosta.

- Ate la cinta de abajo detrás del cuello y la alta más larga por encima de su cabeza

- Ajuste la mascarilla para que esté cómoda, pero también para que quede de manera apretada

Consejos para la N95

-Cuelgue los respiradores usados en un área de almacenamiento designada o guárdelos en un recipiente limpio y transpirable, como una bolsa de papel entre usos.

- Guarde los respiradores entre usos para que no se dañen o deformen. Los recipientes de almacenamiento deben eliminarse o limpiarse regularmente.

- Para minimizar la posible contaminación cruzada almacene los respiradores para que no se toquen entre sí y la persona que usa el respirador está claramente identificada con etiquetas.