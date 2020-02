Coronavirus: los profesionales sanitarios piden calma ante la compra masiva de mascarillas

El repunte de casos de coronavirus detectados en España está creando una masiva respuesta ciudadana de prevención que está causando el desabastecimiento de mascarillas en las farmacias.

Todo ello, a pesar de que los colectivos sanitarios han llamado reiteradamente a la tranquilidad, advirtiendo incluso que "no hay mascarillas válidas para el coronavirus", como ha sido el caso de las recientes declaraciones del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.

De hecho, los profesionales recomiendan que se prioricen los hábitos rutinarios relacionados con la prevención de la gripe común, como es la higiene de manos.

Excursiones canceladas a otros países, la recomendación del Ministerio de revisar los planes de viajes al extranjero de los colegios y la confirmación de un segundo caso de coronavirus en España, está provocando una alarma que repercute en la falta de existencia de mascarillas en la farmacia, una situación que los profesionales de Emergencias quieren evitar porque, tal y como ha difundido el colectivo en sus redes, puede darse la circunstancia de no puedan acceder a ellas quienes realmente las necesitan, como son los pacientes oncológicos.

Este mensaje se une a otros difundidos por sanitarios que llaman a la tranquilidad y recuerdan la poca efectividad de estos dispositivos frente al coronavirus.

Comprar mascarillas para prevenir el coronavirus en España no sólo os va a costar un dinero innecesario, sino que no vais a ayudar a nadie.



Donar sangre no sólo os va a salir gratis, sino que vais a ayudar a las miles de personas que lo necesitan. pic.twitter.com/oBM5kiUlWR