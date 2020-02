El Ministerio de Sanidad refuerza la prevención ante el brote de coronavirus en Italia

El Ministerio de Sanidad español está reforzando la prevención ante el nuevo brote de coronavirus en Italia para sensibilizar a los centros sanitarios y a la población viajera, a falta de definir entre este domingo y el lunes las zonas de riesgo de ese país en coordinación con la Unión Europea.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha lanzado este domingo un mensaje de tranquilidad porque en España no hay ningún caso de coronavirus, tampoco en análisis, e Italia está aplicando medidas estrictas de cuarentena.

Frente a este brote, Sanidad está trabajando, ha dicho, en aumentar la sensibilidad en los centros sanitarios españoles ante personas que puedan provenir de las zonas italianas afectadas y también la información a la población para los viajeros de esas regiones del norte de Italia, un país con el que España no se plantea cerrar fronteras.

En estos momentos hay tres brotes del virus que preocupan en Irán, Corea del Sur y en Italia, aunque, según el experto, todavía no se puede hablar de pandemia. Simón ha dejado claro que actualmente en España "no hay casos, no hay transmisión del virus", pero "hay que estar preparados para cuando cambie la situación".

En estos momentos, en España ni hay #coronavirus ni se está transmitiendo la enfermedad ni hay ningún caso en estudio. Tenemos un sistema altamente sensible que nos permite identificar cualquier caso en los primeros días de síntomas para actuar rápidamente. ⬇ pic.twitter.com/Q4sxJm8Hi2 — Salud Pública (@SaludPublicaEs) February 23, 2020

Por ahora, las medidas de control se centran en la detección temprana de posibles nuevos casos y, en el caso de que aparezcan, de las personas con las que han podido estar en contacto. Solo si hubiera un brote se aplicarían las medidas que ha puesto en marcha Italia de cuarentenas y suspensión de eventos de masas, que ahora "en España ni se plantean".

Respecto al brote de Irán, ha dicho que los países europeos están valorando posibles medidas en viajeros de este país, cuya población no tiene una movilidad internacional alta.

Fernando Simón explica las pautas que se siguen ante casos sospechosos y transmite un mensaje de tranquilidad a la población. Ahora mismo en España no hay ningún caso.Toda la información actualizada acerca del #Coronavirus ⤵https://t.co/ksHeZVsCSF pic.twitter.com/phRjJDmSxV — Salud Pública (@SaludPublicaEs) February 23, 2020

Preocupa por eso más el brote de Corea del Sur, donde el número es mucho mayor y puede aumentar si se confirma que ha habido algún caso de supercontagiador, aquéllos con capacidad para transmitir muy superior a la media. En cualquier caso, ha recordado que por ahora el brote está centrado en dos focos muy concretos y "podría llegar a ser controlable".

Respecto a China, ha explicado que en este momento hay que ser "muy cuidadosos" porque el país asiático irá reduciendo las medidas de control. Hasta ahora, ha recordado, la única zona de riesgo es la provincia de Hubei.