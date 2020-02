El coronavirus ya tiene cuenta (satírica) de Twitter

Coronavirus, neumonía de Wuhan, gripe de Wuhan, Covid-19... Diferentes nombres para una misma cosa: un virus que genera el pánico de toda la sociedad mundial. Una persona ha decidido personificarlo y darle su propia entidad en redes sociales. De esta manera, pero de una manera humorística y llena de humor negro y sátira pura @Coronavid19 da voz a un virus con reflexiones surrealistas del propio coronavirus. "Estoy cerrando la gira mundial con mi representante". Es el tuit fijado por la cuenta que ya da una idea de la guasa de la cuenta. Su presentación: "COVID-19 OFICIAL (de aquella manera). Soy pandemia".

"He comprado un 51% de las acciones de la malaria y el dengue", "Anulo eventos por encargo", "Estoy de Erasmus", "El SIDA a mi lado es un zumo de piña", "Con las ganas que tenía yo de visitar Mobile World Congress", "Si no he llegado ya a España es por culpa de la RENFE", "Dónde están los antivacunas, que yo los vea", o "¡BUENOS DÍAS, ESPAÑA! ARRIBA ESA TOS", son algunos de los hilarantes tuits lanzados por el coronavirus tuitero.

Los tuits no tienen desperdicio. La cuenta se abrió a finales de enero de 2019 y ya tiene casi 163.000 seguidores. Sigue las cuentas de Echenique, El Jueves, Montero, Carmen Calvo, Moe de Triana, Puigdemont y un gran número de personajes públicos españoles. Si lo dudaban, pues sí, sigue la cuenta del Ministerio de Sanidad.